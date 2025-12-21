為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冬至新滋味！彰化北斗雞蛋糕包湯圓 脆皮爆餡成下午茶新寵

    2025/12/21 22:20 記者陳冠備／彰化報導
    業者指出，湯圓雞蛋糕須使用冷凍湯圓，放入約175度的鐵盤中燒烤約5分鐘即可完成，外層酥香、內餡Q軟。（記者陳冠備攝）

    業者指出，湯圓雞蛋糕須使用冷凍湯圓，放入約175度的鐵盤中燒烤約5分鐘即可完成，外層酥香、內餡Q軟。（記者陳冠備攝）

    今天（21日）是冬至，全台各地民眾依循習俗吃湯圓，甜湯店家湧現排隊人潮。不過，彰化縣北斗鎮有雞蛋糕業者發揮創意，將傳統湯圓「包」進雞蛋糕裡，推出花生、芝麻等口味，一口咬下內餡爆開，Q彈湯圓搭配酥脆外皮，成為冬至應景的另類美食，吸引不少民眾嚐鮮。

    北斗鎮初蘊雞蛋糕林姓業者表示，從事雞蛋糕販售超過5年，平時就會研發不同口味，包括鮪魚、巧克力、年糕等。3年前冬至時，看到不少民眾四處尋找湯圓，靈機一動嘗試將湯圓加入雞蛋糕中，沒想到經過高溫烘烤後，內餡不僅完整保留，咬下還會瞬間爆餡，廣受好評。

    林姓業者指出，湯圓雞蛋糕使用冷凍湯圓，放入約175度的鐵盤中燒烤約5分鐘即可完成，外層酥香、內餡Q軟，吃得到熟悉的湯圓滋味，又不必喝甜湯，成為不少年輕族群與上班族喜愛的冬至下午茶選擇。

    有民眾表示，自己平時就愛吃湯圓，但市面口味大同小異，第一次嘗試湯圓雞蛋糕覺得相當新鮮，「邊走邊吃就能過冬至」，既方便又好吃。

    湯圓雞蛋糕外層酥香、內餡咬下還會瞬間爆餡，吃得到熟悉的湯圓滋味。（記者陳冠備攝）

    湯圓雞蛋糕外層酥香、內餡咬下還會瞬間爆餡，吃得到熟悉的湯圓滋味。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播