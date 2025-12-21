冬至新滋味！彰化北斗雞蛋糕包湯圓 脆皮爆餡成下午茶新寵

業者指出，湯圓雞蛋糕須使用冷凍湯圓，放入約175度的鐵盤中燒烤約5分鐘即可完成，外層酥香、內餡Q軟。（記者陳冠備攝）

今天（21日）是冬至，全台各地民眾依循習俗吃湯圓，甜湯店家湧現排隊人潮。不過，彰化縣北斗鎮有雞蛋糕業者發揮創意，將傳統湯圓「包」進雞蛋糕裡，推出花生、芝麻等口味，一口咬下內餡爆開，Q彈湯圓搭配酥脆外皮，成為冬至應景的另類美食，吸引不少民眾嚐鮮。

北斗鎮初蘊雞蛋糕林姓業者表示，從事雞蛋糕販售超過5年，平時就會研發不同口味，包括鮪魚、巧克力、年糕等。3年前冬至時，看到不少民眾四處尋找湯圓，靈機一動嘗試將湯圓加入雞蛋糕中，沒想到經過高溫烘烤後，內餡不僅完整保留，咬下還會瞬間爆餡，廣受好評。

林姓業者指出，湯圓雞蛋糕使用冷凍湯圓，放入約175度的鐵盤中燒烤約5分鐘即可完成，外層酥香、內餡Q軟，吃得到熟悉的湯圓滋味，又不必喝甜湯，成為不少年輕族群與上班族喜愛的冬至下午茶選擇。

有民眾表示，自己平時就愛吃湯圓，但市面口味大同小異，第一次嘗試湯圓雞蛋糕覺得相當新鮮，「邊走邊吃就能過冬至」，既方便又好吃。

湯圓雞蛋糕外層酥香、內餡咬下還會瞬間爆餡，吃得到熟悉的湯圓滋味。（記者陳冠備攝）

