日本高校「翡翠騎士」嘉義市演出 台日音樂交流演出震撼

東京農業大學第二高等學校管樂社「翡翠騎士」快閃演出。（嘉義市政府提供）

2025第33屆嘉義市國際管樂節正在嘉義市展開，今晚有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」帶來震撼演出，現場人潮爆滿、好評如潮，展現台日青春音樂交流的動人樂章。

東京農業大學第二高等學校管樂社成立於昭和37年（西元1962年），與學校創立同年起步，至今已64年，包括管樂合奏比賽與行進管樂比賽等成績優異，在群馬縣舉辦的管樂合奏比賽中，管樂社至今已獲52次金賞，其中44次獲選為縣代表，晉級關東或西關東大會。在日本行進管樂協會主辦的「全國行進管樂大賽」中，已連續11年參賽，並於去年獲金賞（第2名）優異成績，展現出該團在全國層面上備受肯定的演奏實力與高度評價。

嘉義市長黃敏惠說，今年與中華文化總會合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」帶來精彩絕倫的表演，是城市文化交流的重要里程碑，希望透過音樂，讓世界看見嘉義市、讓嘉義市聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。

市府文化局長謝育哲表示，「2025嘉義市國際管樂節」活動至明年1月1日，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

嘉義市國際管樂節邀請「翡翠騎士」表演。（嘉義市政府提供）

「翡翠騎士」曾獲得日本多項比賽大獎。（嘉義市政府提供）

「翡翠騎士」專注演出。（嘉義市政府提供）

東京農業大學第二高等學校管樂社在嘉義市演出吸引許多民眾觀看。（嘉義市政府提供）

