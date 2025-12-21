為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    音樂舞蹈交織歡笑 「鄉逢聖誕」晚會打造湖西專屬節慶夜

    2025/12/21 22:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    「鄉逢聖誕Coming to Township」晚會舉行親子創意走秀。（湖西鄉公所提供）

    「鄉逢聖誕Coming to Township」晚會舉行親子創意走秀。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉一年一度的「鄉逢聖誕Coming to Township」聖誕晚會，今（21）日在湖西鄉公所二樓禮堂熱鬧舉行，吸引民眾與遊客攜家帶眷前來參與，現場座無虛席，在音樂、燈光與笑聲交織下，共度溫馨而充滿節慶氛圍的夜晚。

    晚會邀請龍門國小國樂社、琦琦兒童舞蹈團、成功國小舞蹈隊及幼兒園師生接力演出，透過國樂、舞蹈等形式，展現孩子們的活力與自信，也為會場注入濃厚的耶誕氣息；精彩演出輪番上陣，現場掌聲與歡呼聲不斷，氣氛熱絡。

    活動中特別規劃親子走秀環節，成為當晚最受矚目的亮點之一。小朋友們以各式創意造型登上舞台，自信展現風采，化身最閃亮的耶誕主角，不僅讓現場家長與觀眾笑聲連連，也留下許多溫馨有趣的畫面。

    主辦單位同時發送耶誕小提燈，在孩子們手中點亮，也讓整個會場在燈光映照下顯得格外溫暖。晚會尾聲由老師帶動跳，歡送民眾平安離場，並由工作人員發送耶誕小禮物包，讓孩子們在滿滿祝福中，開心帶著喜悅回家。現場另設有耶誕主題佈置與耶誕老人合影區，不少家庭把握機會拍照留念，留下珍貴回憶。

    湖西鄉長陳振中表示，感謝民眾踴躍到場參與，共同為湖西增添熱鬧與溫馨。「鄉逢聖誕Coming to Township晚會」不僅是一場節慶表演活動，更是一個讓民眾相聚、交流情感的重要時刻，期盼未來能持續透過這類文化活動，留下更多溫暖而美好的回憶。

    湖西鄉長陳振中致贈耶誕小提燈給參加的民眾。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中致贈耶誕小提燈給參加的民眾。（湖西鄉公所提供）

