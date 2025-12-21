為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    專題3-1》面對失智潮來臨 新北增百處守護站、3處據點

    2025/12/21 22:32 記者羅國嘉／新北專題報導
    長者經常參與社交活動，如同學會、社團、志工活動等，以降低孤獨感和失智風險。（記者羅國嘉攝）

    長者經常參與社交活動，如同學會、社團、志工活動等，以降低孤獨感和失智風險。（記者羅國嘉攝）

    面對高齡化加速與失智人口持續攀升，衛生福利部最新統計顯示，截至2024年底我國失智確診比率達67．61％，而社會大眾對失智症正確認識及友善態度累計890萬人次，已達成「失智友善台灣777」2024年階段性目標。為因應未來需求，新北市府衛生局表示，未來在都會區、偏鄉增設失智守護站100處、失智據點3處。

    新北市衛生局則表示，目前已建置約5500家失智友善守護站；全市也設置66處失智社區服務據點與14家失智共同照護中心，提供診療、諮詢、轉介與照顧支持。目前除亞東醫院等醫療院所外，未來都會區、偏鄉增設失智守護站100處、失智據點3處。

    衛生局說，因應長照3.0與即將上路的擴大服務政策，市府除完整提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、輔具補助、交通接送與喘息服務外，也與運動中心、博物館、觀光工廠與藝文場館合作推動「社會處方」，依失智者興趣媒合活動，在熟悉且友善的空間中維持認知與自信，並減輕照顧壓力。

    針對年輕型失智者常面臨的工作中斷問題，衛生局表示，市府也正研議推動「職務再設計與多元參與支持」方案。未來，新北市將持續整合醫療、社福、教育、文化與社區力量，打造多元且有溫度的失智照護支持系統，讓失智者與家庭獲得更長遠、更安心的陪伴。

    相關新聞請見︰

    ■專題3-2》失智症不是變怪是能力在消失 醫師解析失能病程

    ■專題3-3》失智症家屬往往身心俱疲 吐露心聲「我也需要被照顧」

    許多長者從事伸展運動，以維持大腦活躍。（記者羅國嘉攝）

    許多長者從事伸展運動，以維持大腦活躍。（記者羅國嘉攝）

    長者從事繪畫等活動，以維持大腦活躍。（記者羅國嘉攝）

    長者從事繪畫等活動，以維持大腦活躍。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播