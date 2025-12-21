週一北部注意飄雨 整天體感較濕涼 中南部最高溫達27度

週一北部有零星飄雨機率。（資料照）

週一（22日）受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

中央氣象署預報，週一受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢，外出仍要攜帶雨具備用，而在桃園以南的區域，則為雲量增加的天氣。

溫度方面，週一中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。離島澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，13至20度，馬祖陰時多雲，12至16度。

關於明天的天氣，天氣風險公司指出，週一東北季風會漸減弱，桃園以北及宜花地區為陰時多雲天氣，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶有飄雨，新竹以南大致為晴時多雲天氣穩定天氣。氣溫方面:北部及宜蘭高溫約21度，竹苗約22度，台中以南為24~27度，花東23~25度。整體來說北部冷偏涼，中南部的民眾要留意日夜溫差，受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差可來到10度以上，預估西半部夜間至清晨局部低溫約15~17度，早出晚歸者要多保暖。

​紫外線指數方面，週一僅基隆市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週一東北季風影響，境外影響趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

