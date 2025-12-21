斥資1250萬元打造專業基地 桃市獸醫師公會新會館揭牌

桃園市副市長王明鉅（左5）等人出席桃園市獸醫師公會新會館落成揭牌典禮。（記者李容萍攝）

社團法人桃園市獸醫師公會成立於1977年，現有執業獸醫師共595人、開業動物診所共173家，以總經費1250萬元建置新會館，今（21）日在中壢區環北路舉行落成揭牌典禮，桃園市副市長王明鉅蒞會表示，新會館是公會歷屆理事長一屆接一屆踏實經營、長期累積的成果，此揭牌的里程碑象徵組織更穩健，也為未來推動會務、會員培力與專業交流奠定重要基地。

王明鉅說，獸醫的專業與影響力正隨社會變遷快速擴大，已不僅限於臨床照護，並與生技、醫藥與生物科技等產業更緊密連結，具備跨域發展潛力。同時特定勤務動物的健康管理，如警犬與搜救犬也需要獸醫專業支援，透過強化後勤與照護，能進一步提升公共安全與民眾福祉。隨著高齡化、少子化趨勢，毛小孩成為許多家庭的重要成員，寵物照護需求持續攀升，獸醫師在動物福祉與市民生活品質提升上扮演更關鍵角色。

王明鉅提到，畜禽健康、防疫與食安息息相關，動物傳染病風險日益複雜，第一線通報、檢測、溯源與防堵更凸顯獸醫專業的重要性。市府將持續與桃園市獸醫師公會合作，強化教育訓練與技術設備量能，讓獸醫師在公部門、民間寵物照護及食安防疫等面向發揮更大影響力，成為市民與產業的堅實後盾。

桃園市獸醫師公會理事長丘立信感謝桃園市政府多年的協助與關心，讓公會得以穩健發展，未來將持續精進專業服務，推動各項業務蒸蒸日上；前任理事長蕭火城提到，該公會原位於桃園區延壽街舊址，2021年10月遭逢火災波及，辦公室全毀，急需重建，經市議員彭俊豪協助，覓得中壢區環北路現址。

農業局副局長黃玉詩表示，在動物醫療管理、動物福利推動、人畜共通傳染病防治及醫療糾紛溝通等議題上，公會皆提供重要專業意見與協助。未來農業局將持續與公會攜手合作，透過制度面與實務面的雙軌並進，共同打造更完善、友善的動物醫療環境。

包括農業部動植物防疫檢疫署高雄分署長傅學理、桃園分署副分署長林月屏、中壢區長李日強、消防局特搜大隊大隊長郭百倫、獸醫師公會全國聯合會副理事長石金生、立法委員魯明哲、彭俊豪、市議員黃婉如等人均一同出席揭牌。

