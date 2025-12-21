曾去韓國的注意！多人反映刷卡遭重複扣款 旅韓達人疾呼檢查帳單！

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」近日提醒這個月曾赴韓的民眾，如果在韓國刷卡消費，要記得檢查自己的帳單。刷卡示意圖，與本文無關。（資料照，業者提供）

南韓是許多國人出國旅遊首選，旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」近日提醒這個月曾赴韓的民眾，如果在韓國刷卡消費，要記得檢查自己的帳單，因為最近出現不少苦主反映信用卡帳單出現「重複請款」的狀況；「不奇而遇」還特別列出幾個「回報數量較多」的韓國店家，民眾若有印象曾到這些店家消費，務必仔細檢查帳單。

昨天（20日）「不奇而遇」臉書粉專發文，「最近在韓國刷過卡的人，請花30秒檢查一下你的信用卡帳單。這幾天，我們私訊裡出現了一個非常一致的狀況。很多人都在問同一句話：『為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？』整理目前收到的回報，有以下幾個共通點，消費地點都在韓國、使用的是 VISA實體卡（不限單一銀行）、發生時間多半落在12/10至12/14之間。如果你最近有在韓國使用過VISA實體卡，建議你現在就打開信用卡App稍微確認一下」

「不奇而遇」接著列出幾個較多人回報帳單出問題的店家，包括知名美妝店歐利芙洋（Olive Young）、樂天超市（Lotte Mart）、食品零售店易買得（E-Mart）、新世界免稅店（Shinsegae Duty Free）、新羅免稅店（The Shilla Duty Free）、在超商儲值韓國多功能支付卡WOWPASS和NAMANE、部分連鎖咖啡店如Mega Coffee。「不奇而遇」表示，這些店家只是「回報數量較多」的例子，並不代表只有這些地方才會發生，只要是在韓國刷VISA實體卡，都有不少人回報出現異常帳務。

「不奇而遇」指出，這波災情比較像是金融專業上說的「重複請款」（Duplicate Transaction），「說白一點就是刷卡當下系統不穩，第一筆其實有成功，但刷卡機沒回應，店員幫你再刷一次，結果兩筆都被送進系統。又或者是銀行跟VISA結算時同步延遲，同一筆交易被『算了兩次』。」

若遇到這種狀況，建議依照3個流程來處理。第一，先確認帳單狀況，檢查兩筆金額是否完全相同，店家名稱是否一致、交易時間是否非常接近，若三者皆符合，通常銀行會先以「重複請款」的方向來處理；第二，觀察3到5個工作天，因為不少此類交易，會在清算階段由銀行或卡組織進行調整，過個幾天可能會看到其中一筆狀態變成「已取消」、「沖銷」、「Reversed / Void」，若帳務自行調整完成，就無需額外處理；第三，若5天後仍顯示兩筆「已請款」，這時請直接聯絡發卡銀行客服，清楚說明「實際情況」，銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

