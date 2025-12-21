台灣冬至與印尼母親節差一天 南市新住民家庭齊聚過節

南市家庭教育中心舉辦甜蜜蜜家庭日活動，與現場民眾分享印尼薑黃塔美食。（南市教育局提供）

今天台灣節氣是歲末「冬至」，與印尼母親節相差一天，台南市家庭教育中心今天在北區大港國小新住民學習中心將兩個節日結合一起，舉辦「與『新』同在・多元同行─甜蜜蜜家庭日」活動，邀請新住民家庭一同歡度佳節，透過活動讓下一代從小學習尊重差異、平等對待不同文化族群。

南市教育局與家庭教育中心今年特別選在冬至這天結合印尼母親節（每年12月22日），舉辦印尼母親節洗足儀式及分享印尼美食，邀請新住民家庭齊聲表達對母親的尊敬與感謝。期盼透過節慶與文化的串連，讓家庭成員彼此珍惜相聚時刻，營造更具包容與溫暖的家庭氛圍。

南市府表示，南市目前約有3萬8000名新住民，是城市文化多樣性的重要力量。市府持續透過新住民學習中心、新住民教育輔導團及各新住民團體的合作，提供豐富的教育與適應課程，協助新住民在生活、教育、就業面向更快融入在地。同時透過資源整合與多元活動，讓更多新住民家庭感受到支援與溫暖，能安心在台南落地生根。

南市教育局專門委員簡文達代表市府出席，與現場家庭共享冬至溫暖氛圍，同時頒發「協力串聯資源・共辦家庭教育」感謝狀，肯定新住民團體在多元文化家庭教育推動上的積極貢獻。

今天包括南市家庭教育中心主任張冰嫈、市議員陳怡珍、蔡宗豪及沈震東，移民署南市第一服務站主任林志鴻以及多個新住民團體的理事長與代表出席共襄盛舉。

南市家庭教育中心甜蜜蜜家庭日活動，結合冬至與印尼母親節活動，舉辦印尼母親節洗足儀式。（南市教育局提供）

