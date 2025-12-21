為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不讓陰影遮蔽光芒！新北耶誕晚會千人齊聚 用愛守護受傷社會

    2025/12/21 22:07 記者黃政嘉／新北報導
    新北市民政局今舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管19日發生隨機連續攻擊案，今午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，仍有逾千民眾湧入新北市民廣場。（記者黃政嘉攝）

    新北市民政局今舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管19日發生隨機連續攻擊案，今午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，仍有逾千民眾湧入新北市民廣場。（記者黃政嘉攝）

    新北歡樂耶誕城活動時間至12月28日，新北市民政局今舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管台北捷運19日發生隨機攻擊案，今天從下午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，仍有逾1千位民眾湧入市民廣場，不少為家庭戶，主辦單位以及員警持續在現場維護安全；板橋福音堂牧師張復民表示，整個社會目前瀰漫在低氣壓氣氛中，需要上帝的愛，透過上帝的恩典，帶給人平安與平靜。

    新北市耶誕平安晚會由五福禮拜堂、板橋浸信會承辦，活動進行時刻，因人潮眾多，主辦單位也透過廣播提醒家長牽好身邊孩子，對於北捷隨機連續攻擊案一事，板橋福音堂牧師張復民受訪表示，耶誕節主題就是平安、上帝給人恩典與愛，他說，這世界充滿著痛苦、仇恨，很多不幸事件背後是人有其黑暗面，裡頭可能是人有犯錯、犯罪，耶誕節時刻，面對這些人的苦難、傷害、仇恨，更要想到「上帝是愛我們的，把平安賜給我們。」

    張復民說，整個社會瀰漫在低氣壓氣氛中，真的需要上帝的愛，不能用懲罰的方式懲罰別人，也懲罰自己，否則世界會非常混亂，因此教會在耶誕節時刻，總會傳播寬恕、愛、原諒，以及上帝恩典的訊息，帶給人平安，也藉由詩歌帶給大家平靜，對於亡者家屬，求神把饒恕放在心裡，願家屬早早放下痛苦的傷害。

    林小姐今天與先生、小孩一起在舞台下看表演，她表示，隨機連續攻擊案發生不久，外出會跟先生一起留意周邊的人，包括路人在注視的情形，昨天在網路社團看到大家討論防狼噴霧器、哨子、棍子等防身小物，會陸續採買準備。

    新北市民政局今舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管19日發生隨機連續攻擊案，今午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，仍有逾千民眾湧入新北市民廣場。（記者黃政嘉攝）

    新北市民政局今舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管19日發生隨機連續攻擊案，今午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，仍有逾千民眾湧入新北市民廣場。（記者黃政嘉攝）

    受北捷隨機連續攻擊案影響，新北市警察局強化轄內各大交通運輸場站及歡樂耶誕城等大型活動人潮聚集之處。（記者黃政嘉攝）

    受北捷隨機連續攻擊案影響，新北市警察局強化轄內各大交通運輸場站及歡樂耶誕城等大型活動人潮聚集之處。（記者黃政嘉攝）

    今天新北市耶誕平安晚會活動，仍有不少家庭成員一起出門參與。（記者黃政嘉攝）

    今天新北市耶誕平安晚會活動，仍有不少家庭成員一起出門參與。（記者黃政嘉攝）

