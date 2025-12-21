台中市最強健身房之戰 年度總冠軍新北「舒芙壯舉」貼紅榜

2025全球極限鋼鐵大賽，同步舉辦最強健身房揭曉。（市府提供）

台中市政府舉辦「2025全球體能鋼鐵大賽」已於14日在市府前廣場圓滿落幕，運動局指出，此屆賽事還同步舉辦「最強健身房之戰」，以學員比賽成績來評分，結果是由新北市「舒芙壯舉」奪下年度總冠軍，台北市「維京健身」榮獲第二名，新竹市「力煉空間」名列第三；運動局長游志祥今（21）日協同中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽，親赴前兩名健身房張貼「榮譽紅榜」。

「2025全球體能鋼鐵大賽」吸引超過8萬人次到場觀賽參與，賽事集結全國頂尖體能選手、教練團隊與健身場館參賽，更同步舉辦「最強健身房之戰」，由報名健身房的學員成績加起來計算，而獲得前三名場館橫跨不同縣市，充分展現賽事的全國參與性與高度競爭力。

運動局長游志祥今（21）日協同中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽，親赴前2名健身房張貼「榮譽紅榜」，向場館經營團隊、教練及選手致上祝賀，並表達肯定。

獲得第一名的新北市「舒芙壯舉」創辦人吳舒涵表示，這次賽事吸引力十足，單一場館就有超過35位學員參賽，現場國內外菁英選手全力拚戰，希望賽事在市府支持下持續舉辦，讓台灣選手能在主場與國際好手同場競技，對健身產業與選手發展都是重要助力。

