善行典範點亮城市 新竹市府首度表揚16位好人好事代表

新竹市長高虹安表揚16位好人好事代表 ，感謝無私奉獻。（記者蔡彰盛攝）

為推廣社會正向價值、鼓勵市民行善，新竹市推廣表揚好人好事運動協會今於市府大禮堂舉辦首屆「新竹市好人好事模範表揚活動」，市長高虹安表揚來自社區、團體及各領域長期默默付出、關懷他人的16位好人好事代表，現場氣氛溫馨感人。

高虹安表示，「好人好事表揚」在全國各地已有多年推動經驗，而竹市在今年首度辦理，具有重要里程碑意義，象徵市府將「肯定善行、弘揚美德」納入城市文化核心，透過表揚讓善意被看見、被記住，並持續傳承，打造「幸福友善」的溫暖城市。

高虹安提到，日前發生的重大社會事件，對許多無辜民眾造成威脅，現場有多位民眾為了守護他人安全，挺身而出、奮不顧身與兇手搏鬥，成功爭取寶貴時間，讓更多人得以逃離現場，正因為這些無名英雄的勇敢與無私，才避免了更為慘烈的後果。

社會處表示，本屆最年長受獎者為現年77歲的彭明鋒先生，他與妻子胼手胝足經營中央商場「新泰昌商行」，家庭和樂、四代同堂，並於107年榮獲新竹市模範父親表揚。彭先生長年熱心公共事務，低調行善逾15年，持續捐助清寒學生與弱勢家庭，此次經由彭姓宗親會推薦獲獎，其無私奉獻精神足為社會楷模。

社會處指出，另一位獲獎者丁轉初博士，早年任教於中正理工學院，退休後積極投入香山區東香社區照顧關懷據點，運用專業協助設備建置與行政改善，使據點評鑑成績大幅提升，並長期關懷長者與投入志願服務，深獲社區肯定。

最年輕受獎者曾文賢先生，出生於新竹市香山區，白手起家創立室內裝修工程公司，事業穩定後積極回饋社會，投入義警、義消服務逾20年，現任新竹市義消總隊第二大隊明湖分隊長，長期守護市民生命財產安全，以實際行動實踐社會責任。

