    首頁 > 生活

    藍皮解憂號台東火車站搭載「星兒」 療癒之旅啟程

    2025/12/21 18:39 記者黃明堂／台東報導
    42位星兒及家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，從台東車站啟程。（記者黃明堂翻攝）

    42位星兒及家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，從台東車站啟程。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府為關懷自閉症兒童（俗稱星兒），今天結合台鐵公司等單位推出「星兒慢旅・療心之旅─藍色解憂慢活之旅計畫」，帶領42位星兒及家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，啟動專屬鐵道慢旅，盼以穩定行進節奏與沿途療癒海景，為星兒創造安全、促進感官整合、社會學習與情緒調節的戶外體驗。

    饒慶鈴表示，藍皮解憂號擁有舒適、節奏穩定的乘車環境，適合星兒友善旅程，今天是冬至，象徵團圓、感恩與家人溫暖相聚，在火車站啟動「星兒與家人們的藍色解憂慢活之旅」，希望參與夥伴享受自然山海景觀、愛與療癒旅程。

    社會處長陳淑蘭表示，本次旅程包含藍皮列車的感官安撫、海景觀賞、金崙部落走讀以及牌卡療癒祝福等，透過活動紀錄與滿意度調查作為規劃依據，使服務設計更貼近需求，同時提供家長喘息與交流機會。

    社會處指出，明年推動為期3年「星創AI潛能開發與就業支持中心」計畫，結合AI科技、農藝療癒與文化創意三大核心，為18歲以上星兒設計，建立從職能培訓到就業媒合的支持體系，協助邁向自立與參與社會，為家庭照顧者提供喘息與支持。

