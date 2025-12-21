為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冬至傳愛暖心！高虹安與孩子同樂 DIY五色湯圓挺公益

    2025/12/21 18:51 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市長高虹安與孩子們同樂DIY製作五色湯圓挺公益（市府提供）

    新竹市長高虹安與孩子們同樂DIY製作五色湯圓挺公益（市府提供）

    適逢冬至，為傳承傳統節慶文化並推廣公益關懷，新竹市愛恆社會福利基金會今於北門市場舉辦「冬至五色湯圓 DIY×慢飛兒公益活動」，市長高虹安與親子家庭、市民們一起製作五色湯圓，在冬至時節分享團圓溫暖。

    高虹安表示，冬至象徵團圓與祝福，這次和小朋友一起參與「冬至五色湯圓 DIY」活動，不僅讓孩子在體驗中認識傳統文化，更促進親子互動與家庭情感交流；同時結合慢飛兒公益行動，讓節慶活動更具社會關懷意義，市民在參與過程中也能感受到城市的溫暖。

    高虹安感謝愛恆社會福利基金會長期投入慢飛兒的培力與照顧服務，讓原本需要被照顧的孩子，從「手心向上」轉為「手心向下」，逐步建立自立生活的能力。她先前也以個人名義捐款25萬元支持愛恆啟能中心持續推展多元照顧服務，期盼能拋磚引玉，號召更多社會大眾與企業一同加入關懷弱勢、支持公益的行列，讓溫暖與善意在城市中持續擴散。

    產發處長嚴翊琦指出，北門市場近年持續朝現代化、多元化方向發展，除提供市民日常採買服務外，也積極導入文化、公益與生活體驗活動，讓市場不僅是交易場域，更成為凝聚社區情感的重要公共空間，此次冬至公益活動，正是市場轉型與活化的具體展現。

    愛恆社會福利基金會感謝市府與北門市場的支持，透過節慶活動讓慢飛兒公益走入市民生活，不僅提升社會大眾對身心障礙議題的理解，也讓孩子在溫馨氛圍中學習關懷、分享與同理。

