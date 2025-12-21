基隆》靖娟基金會協助總體檢 讓親子館、祖孫館更安全

基隆市政府攜手靖娟基金會，啟動基隆七區的親子館或祖孫館「總體檢」。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）處長吳雨潔今天（21日）表示，為確保嬰幼兒及親子活動安全，兒少處與財團法人靖娟兒童安全文教基金會合作，啟動「總體檢」全面盤點各行政區的親子館或祖孫館的設施，落實預防性安全管理，防範意外發生。

基市府僅中正區設置祖孫館，其他6個行政區設立親子館，提供民眾就近安排親子活動。吳雨潔說，親子館和祖孫館是支持家庭育兒、促進世代交流的重要場域，環境安全不容許有任何疏忽，希望透過外部的民間專業資源，更能客觀地檢視館舍環境，提前發掘並改善隱形危機，讓每一位家長在陪伴孩子時都能安心。

請繼續往下閱讀...

靖娟兒童安全文教基金會副執行長彭詠晴率領專業團隊執行。查核小組針對館舍的「親子活動空間動線規劃」、「整體環境設備」、「教玩具遊戲設備」及「公共安全消防逃生」等4大項目逐一檢視。團隊不僅核對設施是否符合兒童使用安全標準，更針對潛在風險提出具體改善建議，協助各場館即時強化防護措施，將意外發生的風險降至最低。

吳雨潔表示，市府將依據檢核結果，持續追蹤各場館改善進度，並將安全檢核納入日常管理與教育訓練，持續提升親子及祖孫共融空間的安全品質，打造讓市民放心使用的公共育兒支持環境，從環境安全做起，落實對兒童及家庭的全面照顧，朝向安全、宜居的城市目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法