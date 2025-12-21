為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

    2025/12/21 17:30 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    受東北季風影響，明天週一（22日）北部及宜蘭較涼。中央氣象署預報，週二天氣短暫轉好、氣溫回升，週三又新一波東北季風報到，一路影響到週末，中部以北、宜蘭地區下探13度，週三至週六高山有機會降雪。

    預報員蔡伊其表示，週一基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有較大雨勢機會。週二水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

    週三及週四水氣增加，各地都有降雨機會，不過以北東為主，中南部為零星短暫雨。週五中南部降雨減少，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨。

    溫度方面，蔡伊其指出，週一北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜蘭清晨約15至17度；週二北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼，新竹以南日夜溫差大。

    新一波東北季風報到，週三北部及東北部氣溫稍下降。這波最冷時間點落在週五清晨，中部以北、宜蘭清晨約13至15度。週五及週六清晨，中南部可能受輻射冷卻影響，溫度也較低。

    降雪方面，蔡伊其說明，週三及週四3500公尺以上高山有降雪機會；週五及週六中部以北及宜花3000公尺以上高山有降雪機會，主要是受中層冷空氣影響。

    蔡伊其提醒，週一至週三基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪機會；週二清晨中南部地區及週三清晨西半部地區易有局部霧影響能見度，請用路人注意。

    未來一週天氣變化。（氣象署提供）

