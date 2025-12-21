埔里水源區申設掩埋場 地方促撤案、藍綠齊聲援

南投埔里鎮反對業者在水源區申設廢棄物掩埋場，自救會與環團集結表達撤案訴求。（台灣水環境關懷聯盟提供）

南投埔里鎮南港溪上游水源區，近期有業者向南投縣政府申設廢棄物掩埋場，惟地方仰賴上游與地下水提供飲水與灌溉，擔心掩埋場破壞水源，今自救會與環團集結表達撤案訴求，並展開連署，不僅民進黨埔里鎮長廖志城，以及有意角逐下屆鎮長的南投縣議員黃世芳到場聲援，立委馬文君也表態力挺，不分藍綠展現守護決心。

自救會表示，業者在埔里申設一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，但選址卻在南港溪上游水源區，一旦滲漏或遭遇暴雨沖刷，將嚴重污染埔里，以及下游國姓、草屯，甚至鳥嘴潭人工湖供應至彰化的民生用水安全。

尤其埔里特產茭白筍，產量佔全國9成，其中有近半全靠南港溪沿線水圳灌溉，埔里好水也被製成礦泉水銷售全台，若上游掩埋場發生滲漏，將嚴重衝擊農業、觀光與廣大民眾飲水安全。

自救會說，今在台灣水環境關懷聯盟等多個民團支持下，在埔里集結、連署，提出「守護飲用水源、保衛鎮民生計、守衛宜居家園、捍衛生態棲地」4大堅持，以及「要求業者撤案」、「要求縣府不予審查或予以駁回」2大訴求，展現捍衛家園意志。

廖志城表示，埔里自來水全來自地下水，居民反對廢棄物掩埋場的申設，且因場址就在埔里上游，若因極端氣候發生致災降雨，將對下游居民與農業造成衝擊，盼業者撤案。

馬文君說，埔里好水已發展成茭白筍重鎮，但卻有業者要在水源地設掩埋場，根本就不適合，希望業者遷址，地方現也集結力量連署，甚至不排除抗爭，共同守護家園。

南投埔里鎮反對在水源區設廢棄物掩埋場，民進黨議員蘇昱誠（右一）、陳宜君（右二），以及國民黨議員黃世芳（右四），不分藍綠皆到場聲援。（台灣水環境關懷聯盟提供）

