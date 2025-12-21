為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北捷血案》輔大生PO文「中山砍人不揪」遭送辦 校方有動作了

    2025/12/21 17:22 記者黃政嘉／新北報導
    輔大彭姓學生在社群軟體Instagram限時動態中發文寫到「中山砍人不揪」，引起社會疑慮。（記者黃政嘉翻攝）

    輔大彭姓學生在社群軟體Instagram限時動態中發文寫到「中山砍人不揪」，引起社會疑慮。（記者黃政嘉翻攝）

    輔大彭姓學生事後發文致歉。（記者黃政嘉翻攝）

    輔大彭姓學生事後發文致歉。（記者黃政嘉翻攝）

    台北捷運19日發生隨機連續攻擊後，輔仁大學彭姓學生在社群軟體Instagram限時動態中發文寫到「中山砍人不揪」，引起社會疑慮，警方已通知彭嫌及家長到案說明。據了解，輔大明天將對學生約談，加強輔導，學校軍訓室今天並在學校網站發布1篇「捷運中山站隨機傷人事件處理原則」，提醒師生謹慎個人網路訊息發言，以免觸犯法律。

    　警方接獲民眾報案「中山砍人不揪」PO文1事後，隨即清查網路，通知彭嫌及家長到案，並同步通報學校，協助加強後續關懷與預防作為。據了解，彭姓學生事後表示「非常後悔。」並在社群貼文上說到日前發表不當言論，已深刻反省，他未能意識到用詞，可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉，輔大已安排明天由導師、輔導室以關懷方向約談彭姓學生，加強輔導機制。

    　輔大軍訓室今天在學校網站發布公告指出，日前發生捷運中山站隨機傷人事件，提醒同學搭乘大眾運輸工具，提高警覺、遇危險狀況立即打110報警；面對突發的社會安全事件，網路資訊往往紛雜且伴隨大量情緒，容易引發集體的焦慮與不安，因此提醒謹慎個人網路訊息發言、以免觸犯法律。

    輔仁大學軍訓室今在學校網站發布「捷運中山站隨機傷人事件處理原則」，提醒師生謹慎個人網路訊息發言，以免觸犯法律。（圖翻攝自輔仁大學網站）

    輔仁大學軍訓室今在學校網站發布「捷運中山站隨機傷人事件處理原則」，提醒師生謹慎個人網路訊息發言，以免觸犯法律。（圖翻攝自輔仁大學網站）

