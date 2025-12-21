太保市推智慧科技 4成人口線上申領普發現金

太保市長鄭淑分說明政績。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市有嘉義科學園區，台積電在此設立先進封裝廠，邁向高科技產業，太保市公所以「科技太保‧智慧起跑」為施政主軸，市長鄭淑分今天在社區成果展暨施政三週年活動中表示，公所獲代表會同意普發3000元，6天內線上申請撥款人次突破16000多人，申請數量超過太保市4成人口，象徵邁向智慧治理、數位市政的里程碑。

太保市公所今天在水牛厝玉皇宮廣場前舉辦社區成果展，鄭淑分、縣議員黃榮利、詹琬蓁等到場與1000多位市民參與，19隊社區團體帶來表演，展現社區蓬勃能量。

鄭淑分說，公所爭取中央補助計畫，3年來共獲中央補助達2億7869萬6000元，補助項目涵蓋生活圈、前瞻基礎建設、均衡城鄉、城鎮風貌等大型計畫，包括公園修繕、圖書館耐震補強、鄉村地區整體規劃等民生建設工程，以及基礎建設如道路、人行空間、公園改造、計畫道路開闢、多功能休閒中心完工、側溝清淤、圖書館耐震補強、新建活動中心等。

因應太保市人口增加及城市發展，公所啟動都市計畫通盤檢討，向中央爭取經費辦理鄉村地區整體規劃，獲內政部核定補助550萬元，規劃內容包含長者照顧、防災設施、智慧農業、排水改善、觀光休閒與地方特色營造，為永續發展奠定方向；同步升級親寧堂與禮儀廳，親寧堂櫃位擴充工程已完工啟用，新增6329個單人櫃位與810座神主牌位，新建禮儀廳也已動土，預計於明年6月完工。

鄭淑分說，太保市是嘉義縣唯一人口正成長城市，年齡結構全縣最年輕，公所持續發放生育津貼、教育補助、營養補助、喪葬慰問金，新增市民團體意外險，並成立老人食堂、長照站等，辦理銀髮族活動及親子閱讀活動，推動社區營造有成，也協助青壯族群穩定就業，鼓勵銀髮族重返職場，進行商圈輔導、行銷轉型到遊程設計，為店家提升行銷能量，活絡經濟。

參與民進黨嘉義縣長黨內初選的黃榮利今天準備2500顆高麗菜發放給民眾，他說，自己長期與農民站在一起，有能力以行動力推動縣政幫助農民，現在耕除已無補助，但1顆高麗菜成本約10元，一分地可種3000顆，農民若都不收會虧損3萬多元，因此協助農民採收，多少補回成本；他也說，嘉義縣不需被特定派系指定，請縣民在初選民調支持他，推動嘉義縣的建設。

嘉義縣議員黃榮利準備2500顆高麗菜給鄉親。（記者林宜樟攝）

1000多人參與太保市社區成果展及施政三週年說明會。（記者林宜樟攝）

太保市公所展示施政成果。（記者林宜樟攝）

