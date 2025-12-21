「原料藥依賴高」成隱憂 石崇良談藥品國內化布局

衛福部長石崇良說明國家藥物韌性整備計畫4大重點。（記者塗建榮攝）

衛福部長石崇良今（21）日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時表示，政府正推動「國家藥物韌性整備計畫」，目標是在面對天災、疫情或地緣政治風險時，確保台灣藥品供應不中斷，同時提升國內製藥能力，並與友好國家及邦交國展開合作，強化整體醫療體系韌性。

石崇良指出，國家藥物韌性整備計畫主要包含4大重點。首先是提升國內自製能力，涵蓋學名藥、生物相似藥及原料藥。目前台灣對原料藥進口依賴度偏高，即便具備製藥能力，若原料供應中斷，仍可能影響產能，因此政府將推動原料藥國內化，並同步分散供應鏈風險，避免過度仰賴少數國家。

第2個重點是建立藥品調度與預警網絡。石崇良說，政府將盤點並列出基本藥物清單，透過智慧化監測系統，掌握藥品進口、製造及庫存狀況，提早預警供應異常。若藥品屬於不可替代品項，將啟動專案製造或專案輸入機制，確保臨床用藥不中斷。

第3個重點則與健保藥價政策相互搭配。石崇良指出，未來將針對基本藥物研議調整健保藥價及相關獎勵措施，提高業者生產與供應意願，避免因價格因素導致藥品退場，進而影響醫療第一線。

第4個重點為區域合作與社區藥網建構。石崇良強調，沒有任何一個國家能夠完全自給自足所有藥品，因此必須透過區域合作、彼此互補，提升整體藥品韌性。此外，過去藥品供應吃緊時，往往優先供應醫院，社區藥局反而首當其衝，未來將把社區藥局納入藥物韌性網絡，確保民眾在社區端也能穩定取得藥品。

石崇良也提到，總統已指示，藥物韌性不僅是國內議題，也將結合醫療外交，對友好國家與邦交國提供藥品支援及醫療人員訓練，讓台灣的藥品、醫材與醫療能量能在國際間發揮更大影響力。

