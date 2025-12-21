南投「萬坪落羽松」大爆發！羽落隧道超浪漫 免費開放到年底

南投名間台3線「萬坪落羽松」大爆發，沿著生態池能欣賞倒映湖面落羽松，景致相當浪漫。（南投縣政府提供）

南投近期網路爆紅、佔地破萬坪的落羽松秘境，竟就在名間鄉省道台3線旁，園內種有數百棵落羽松，目前轉色「大爆發」，除了羽落隧道，生態池畔還能欣賞落羽松倒影，景致相當浪漫，園區僅限平日入園，免費開放日期則延長到年底。

名間鄉繁忙的台3線旁，由欣美公司打造逾萬坪的落羽松秘境，目前數百棵落羽松已由綠轉紅，園內設有草皮、湖畔步道，以及「毛小孩」放電區，入內可徜徉夾道成蔭的羽落隧道，以及倒映湖面的成排落羽松，目前轉色超過6成，已進入最佳觀賞期。

過去園區因包含工廠與辦公大樓，並不開放參觀，今年則首度對外免費開放，並在民眾「敲碗」建議下，開放日期還延長到年底，由於園區平常上班才開門營運，因此欣賞落羽松只限平日，週六、日，以及12月25日國定假日不開放，民眾可把握機會。

