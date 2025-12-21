高雄路竹鄉村整體規劃啟動 高市府：打造智慧新城

路竹區捷運路線與都市計畫。（都發局提供）

因應科技產業S廊帶持續發展，及捷運岡山路竹延伸線等重大公共推進，高雄市政府宣布啟動路竹區鄉村地區整體規劃。

路竹區也是前立法王金平故鄉，他今天在市區舉辦從政50年感恩餐會，市長陳其邁受邀專程到場祝賀，市府則在餐會期間發布路竹鄉村地區規劃訊息，也像是給王金平的喜訊。

都發局長吳文彥表示，路竹位於高雄科技產業廊帶的重要節點，對北高雄整體產業發展具有關鍵影響力，然而部分鄉村聚落在居住空間配置及公共設施服務上，仍有改善空間，同時隨產業結構轉變，農業環境與農地利用型態與過去不同，需提出更符合現況與未來需求的土地使用策略。

都發局說明，本次整體規劃過程高度重視地方參與與意見交流，今年3月已邀集路竹各里里長、社區發展協會及地方居民，辦理規劃啟動說明會，向地方說明規劃目標、內容與後續推動方式；6月並透過地區工作坊形式，廣泛蒐集在地對於居住環境、公共設施及未來發展的想法。

多數民眾對於捷運通車後，場站周邊可望帶動住商發展、提升生活機能，並吸引更多產業與人口進駐，表達高度期待。

此外，市府於今年10月邀請都市規劃、交通運輸及不動產等領域之專家學者舉辦座談，針對捷運場站設置、人口流動趨勢及產業用地擴張等議題進行交流，並就導入地方淨零ASI、智慧鄉村及「20分鐘生活圈」等空間規劃理念進行討論。

路竹區整體空間發展構想草案。（都發局提供）

路竹區鄉村地區整體規劃與民眾參與方式規劃。（都發局提供）

