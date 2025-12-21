高雄時尚大賞揭曉 「TZUNUK」奪金賞

第六屆高雄時尚大賞總決賽昨晚於衛武營榕樹廣場登場。（青年局提供）

高雄時尚大賞本屆祭出歷屆最高總獎金135萬元，吸引逾百組海內外新銳設計師角逐，最終8品牌入選決賽，由TZUNUK以「舊血，新骨」奪金賞與35萬元獎金。

第六屆高雄時尚大賞總決賽昨晚間於衛武營榕樹廣場盛大登場，8組入選新銳品牌、共 40 套潛力創作輪番亮相。

高雄市長陳其邁特地出席活動，並穿上曾獲高雄時尚大賞肯定，且近年正式落地高雄設立工作室的品牌INMORIES 所設計的皮衣外套，登台頒發本屆金賞，他也當場宣布，明年度金賞獎金再加碼10萬元。

決賽現場由高雄市立陽明國中弦樂團以古典樂章及獵魔女團選曲揭開序幕，中場邀請潮流創作歌手KIRE凱爾登台演出，為決賽帶動現場氣氛。

本屆賽事祭出歷屆最高總獎金135萬元，吸引逾百組海內外新銳設計師報名角逐，最終入選決賽的8組品牌中，由TZUNUK以作品「舊血，新骨。」奪下金賞殊榮，獨得35萬元獎金，並獲得前往東京時裝週觀摩及 TRANOÏ TOKYO展會交流機會。

銀賞與銅賞分別由「OSW」與「THEON」獲得，分別抱回25萬元及15萬元獎金，「A-Oa sis」與「OSW」榮獲本屆永續時尚賞與15萬元育成獎金，今年首度增設的評審團特別獎由「Kynetic」獲得。

青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞已成為南臺灣最具代表性的時尚設計競賽平台，除競賽機制外，更重視青年設計師得獎後的發展與產業鏈結；透過競賽與實質資源挹注，協助設計師持續朝市場化與國際化邁進，讓高雄青年設計能量直接接軌國際舞台。

高雄市長陳其邁（右）出席第六屆高雄時尚大賞總決賽，親自頒發金賞獎項給「TZUNUK」，以行動肯定青年設計實力。（青年局提供）

潮流創作歌手 KIRE 凱爾於高雄時尚大賞決賽現場壓軸演出。（青年局提供）

