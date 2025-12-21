為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆市甄選候用校長 8人順利出線

    2025/12/21 15:43 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府教育處公告，114年度國中小候用校長甄選結果，國中、國小各有4人出線。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府教育處公告，114年度國中小候用校長甄選結果，國中、國小各有4人出線。（記者俞肇福攝）

    因應明年國中、國小陸續有校長申請退休，為擴充校長人才庫，基隆市政府教育處昨天（20日）辦理114學年度基隆市公立國中、國小候用校長甄選，共有10人與12人分別報考國中與國小候用校長，甄選結果在國中部分有4人，分別為林益源、林金山、吳佳玲、詹珮芬，國小有陳韋志、黃雅南、黃瑋臻、袁薏晴等4人順利出線。

    基隆市成功國中校長張志明，2026年2月1日屆齡退休，教育處將先派人代理校長；另外，中山國小校長楊坤祥身體不適，目前請假休養。由於少子化學生銳減，加上教育現場師生關係不若已往，讓第一線老師若無特殊考量，只要符合退休資格，多選擇退休，以免身心俱疲。

    錄取的候用國中、國小的候用校長，預計2026年2月9日至10日進行線上儲訓預備課程，3月2日至4月24日至位於新北市三峽區的國家教育研究院接受候用校長實體儲訓課程；並於儲訓後，至基隆市政府教育處行政實習1年。換言之，這批候用校長要到2027年7月才能參加校長遴選作業。

    值得一提的是，今年共8位錄取的候用校長，僅有成功國中的教務主任詹珮芬，未曾借調到教育處；其餘7人都曾經借調到教育處服務與歷練。另外，今年候用校長遴選時，採資績佔30％、筆試佔30％、口試40％。似乎都透露著，未來有意挑戰校長職務的主任們，可能都要盡早思考人生的規劃。

