北市衛生局提供「心理諮詢安心方案」 至今5人諮詢皆非當事民眾

北捷連續攻擊事件引起民眾恐慌，台北市衛生局於事發當晚即時啟動「心理諮詢安心方案」，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。（記者蔡愷恆攝）

北捷連續攻擊事件引起民眾恐慌，台北市衛生局於事發當晚即時啟動「心理諮詢安心方案」，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。至今已有5人致電求助，皆非事發民眾，然受新聞與社群媒體影響情緒，感到不安惶恐，向專業人士諮詢。

衛生局心理衛生科科長江曉娟表示，24小時安心專線（02-3393-7885）由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持、心理安撫與後續資源轉介，供有心理困擾或需要傾訴支持市民使用。

衛生局長黃建華也提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應屬常見心理壓力反應，若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線或心理諮詢服務。

衛生局表示，針對安心專線進線後評估有進一步心理諮商需求之民眾，衛生局將「從寬認定」安排免費心理諮商服務，由專業心理師提供短期支持性諮商或轉介後續資源，協助民眾度過事件後心理調適期。

衛生局也結合台北市臨床心理師公會、新北市臨床心理師公會、台北市諮商心理師公會與新北市諮商心理師公會，共同製作「安心陪伴」心理健康文宣。相關文宣已於同步透過北市、新北市政府官網、社群平台及多元宣導管道露出，協助民眾辨識常見心理反應、學習自我安定方式及取得求助資訊。

另，北市聯醫目前兩位傷者狀況皆穩定。

