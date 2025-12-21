為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北板橋、汐止2座親子公園 特色主題老少皆宜

    2025/12/21 14:49 記者賴筱桐／新北報導
    新北市汐止區白雲公園以紙飛機為主題，遊具多元兼具挑戰性與趣味性。（圖由新北景觀處提供）

    新北市推動全齡化共融式公園，打造老少皆宜的休憩場所，其中板橋區重慶公園以鯨魚和企鵝為主題，設置適合學齡前兒童的設施，以及具挑戰性的攀爬與溜滑遊具，滿足不同年齡層的孩子需求；汐止區白雲公園以紙飛機為主題，運用山坡地形打造3層9道磨石子溜滑梯，營造親子同樂的友善園區。

    新北市府綠美化環境景觀處處長林俊德指出，板橋區重慶公園以鯨魚與企鵝為主題，園內2座遊戲場各具特色，其中極地企鵝遊戲場結合護籠鑽網、攀岩牆、體能墩、拱形橋等多項設施，提供學齡前兒童安全多元的遊戲體驗。

    另一座大鯨魚主題特色遊戲場以巨型藍鯨為主角，結合攀爬、溜滑與探索功能的複合式遊具，適合不同年齡層的孩子盡情奔跑、挑戰自我。公園同時配置體健設施，例如漫步機、上肢牽引器、單槓等，規劃明亮舒適的步道環境，周邊設有付費停車場，交通便利。

    林俊德說，汐止區白雲公園以紙飛機為主題，遊具多元，兼具挑戰性與趣味性，其中最引人注目的地標，是運用山坡地形打造的3層9道磨石子溜滑梯，包含直線及彎曲滑道，創造不同速度與刺激感。

    此外，白雲公園遊戲場設有環狀6人鞦韆，讓孩子面對面擺盪，增加互動樂趣。公園內設置廁所、洗腳區、體健設施及紙飛機造型遮陽棚，空間視野開闊、動線順暢，是兼具親子同樂與戶外休憩的友善公園。

    汐止白雲公園運用山坡地形打造3層9道磨石子溜滑梯，包含直線及彎曲滑道。（圖由新北景觀處提供）

    新北市板橋區重慶公園的企鵝主題遊戲場，打造適合學齡前兒童的設施。（記者賴筱桐攝）

    新北市板橋區重慶公園的鯨魚主題遊戲場設置多元設施，滿足不同年齡層孩子的需求。（記者賴筱桐攝）

