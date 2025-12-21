高雄港國際郵輪到港艘次 創歷年次高

高雄港2025年國際郵輪到港預報95艘次，創歷年次高。（資料照，台灣港務公司提供）

我國積極吸引郵輪來台，高雄港2025年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高。

高雄港務分公司主秘林麗美表示，高雄港今年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，到港艘次創歷年次高；歷年最高是2023年疫後旅遊大爆發，母港104艘次、靠掛港29艘次。

林麗美分析，今年表現能創歷年次高，主要是麗星郵輪加開越南、菲律賓、日本航班，帶動表現。至於明年到港預報，目前約75艘次。

高雄港務分公司說明，麗星郵輪首次雙船同步布局高雄港母港（探索星號）及掛靠港航線（領航星號）；歌詩達郵輪深耕高雄母港市場，已連續三年以高雄港為母港營運。

為發展觀光，高雄港硬體建設進度持續推進。高雄港旅運中心商業空間已全數完成招商並營運，提供國際郵輪旅客免稅商品購物服務；2025年6月起，週末及郵輪靠港期間提供輕型飲食服務，並預計2026年6月起提供正式餐飲服務。

蓬萊國際旅運中心預計2026年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，提升高雄港旅運的接待量能與服務品質。

