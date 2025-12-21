80年一遇「冬至＋天赦日」 北斗奠安宮湧千人補運求財

今天是「冬至＋天赦日」，彰化北斗奠安宮從一早便湧入上千名信眾，把握良機參拜祈福。（記者陳冠備攝）

今（12）日適逢節氣「冬至」，同時也是今年最後一個「天赦日」，冬至碰到天赦日，不但是80年難得一遇，祈福補運效果也特別強。彰化北斗奠安宮從一早便湧入上千名信眾，把握良機參拜祈福，其中超過半數民眾購買「財庫金」，希望在今年最強運日補財庫、轉好運。

北斗奠安宮常務董事賴姿妍表示，奠安宮主祀天上聖母，並供奉玉皇大帝，今日冬至巧逢天赦日，被視為極為罕見的好日子，清晨起便有大量信眾前來參拜、補運。廟方也特別準備數千份財庫金，因應信眾補財庫需求，讓民眾都能順利完成儀式。

賴姿妍指出，今年雖有6個天赦日，但以今日能量最強，不僅象徵陰極轉陽、生氣萌發，也被認為是消災解厄、轉運求財的最佳時機，「錯過這次，可能得再等上百年。」她也提到，廟方同步舉辦「補財庫打卡送年曆」活動，補運儀式一路開放至今晚11點，提醒信眾把握時間。

蕭姓信眾表示，得知今天是今年最後一個天赦日，特地前來向玉皇大帝祈求消災解厄，盼能赦免口業等過失，為來年累積好運與財運。

民俗專家廖大乙則分析，今年為乙巳年、又逢雙春閏六月，整體運勢波動較大，不少人感到低迷不順；冬至是一年中白天最短、陰氣最盛的日子，若再遇上天赦日，更具「由陰轉陽」的轉運意涵。他建議，今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴，以及明年將犯太歲的鼠、馬、兔、雞等生肖，可把握這一天補運改運，為新一年開個好兆頭。

