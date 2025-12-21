為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公館耶誕季今開放免費入場 抽自來水博物館x史努比聯名禮包

    2025/12/21 13:59 記者蔡愷恆／台北報導
    自來水園區公館聖誕季「聖誕音樂會」今（21）特別開放免費入場，邀請民眾與家人朋友至園區，與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾拍照，伴隨悠揚樂曲，與園區準備的免費熱飲，迎接年末最溫暖聖誕盛典。北水處說明，今年公館耶誕節與114家公館商圈與夜市業者合作，推出商圈折價券。另外，活動期間也推出抽獎活動，獎項包含超級限定「自來水博物館×史努比聯名禮包」，第一波得獎名單將於今日音樂會現場頒獎，第二波抽獎活動則持續至31日。

    北水處說，舞台活動自下午4點開始，由MOMO家族哥哥姐姐帶動跳揭開序幕，隨後由葉樹涵教授帶領的台師大管樂隊與合唱團接力演出。此外，活動現場同時匯集熱鬧的聖誕市集攤位，以及多項互動文化體驗活動，如節水宣導車、客家文化DIY體驗等。適逢冬至佳節，自來水園區特別在音樂會現場提供免費熱飲，且完成指定任務還能免費兌換湯圓。

    北水處表示，今年園區內浪漫的聖誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔成為打卡熱點，每日皆吸引許多親子家庭、情侶與遊客前來拍照留念，自11月29日活動開始至今，已累積超過3.6萬人次入園。北水處希望，透過聖誕季活動串連文化、藝術與在地商圈能量。

    圖
    圖
