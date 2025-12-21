服裝小職人競賽孩童現場車縫 技驚四座

服裝小職人競賽登場，孩子們專注操作縫紉機，架式十足。（記者吳俊鋒攝）

鼓勵學習基本生活技能，並啟發創意思考，以環保、永續為取材概念的第二屆服裝小職人競賽今天在台南舉行，孩子們手作自己設計的背包，雖然個頭不高，都當場使用裁縫機，架式十足，熟練的針線功夫，令大家讚嘆。

比賽於台南應用科大多能中心登場，由服裝甲級技術士協會、伸興工業攜手校方一起舉辦，學員的手作成果展有圍巾、背包、手機袋、遮陽帽等，縫紉、刺繡的體驗課程僅需百元的小額捐款就能參與，為弱勢孩童的籌募助學金，讓公益載至針線間延伸，民眾相當踴躍，氣氛熱烈。

參加課程的60歲白姓女子，來自新市，家裡之前曾有縫紉機，年輕時就懂得如何使用，獲知今天的手作活動，專程到南應大體驗，重新回味；住永康當地的許姓小六生，在專人指導下，生平首度操作針車，覺得很新奇，有興趣再進階學習，變成自己的專業技能。

服裝競賽經過初評後，來自北、中、南的6所偏鄉國小進入最後決賽，採團隊分工的方式，2名學生加師傅等3人一組，在120分鐘內接力完成原創袋包作品，讓每針都充滿故事，展現縫與繡的無限想像，吸引民眾觀戰。

南應大服飾設計管理系專技講師陳秋娟表示，小職人競賽的作品，都採用已丟棄或將丟棄的牛仔褲與邊角布，提倡環保、永續，啟發孩子的創新思考，也鼓勵以不同眼光，看見舊材料的再生價值，培養對相關產業的興趣與專注力。今天參與決賽的包含新北貢寮的福隆國小，以及最南端的屏東墾丁國小鵝鑾分校。

服裝小職人競賽登場，學童們操作縫紉機，要完成自己設計的背包。（記者吳俊鋒攝）

服裝小職人競賽的現場，也有縫紉的體驗課程。（記者吳俊鋒攝）

