為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    服裝小職人競賽孩童現場車縫 技驚四座

    2025/12/21 13:54 記者吳俊鋒／台南報導
    服裝小職人競賽登場，孩子們專注操作縫紉機，架式十足。（記者吳俊鋒攝）

    服裝小職人競賽登場，孩子們專注操作縫紉機，架式十足。（記者吳俊鋒攝）

    鼓勵學習基本生活技能，並啟發創意思考，以環保、永續為取材概念的第二屆服裝小職人競賽今天在台南舉行，孩子們手作自己設計的背包，雖然個頭不高，都當場使用裁縫機，架式十足，熟練的針線功夫，令大家讚嘆。

    比賽於台南應用科大多能中心登場，由服裝甲級技術士協會、伸興工業攜手校方一起舉辦，學員的手作成果展有圍巾、背包、手機袋、遮陽帽等，縫紉、刺繡的體驗課程僅需百元的小額捐款就能參與，為弱勢孩童的籌募助學金，讓公益載至針線間延伸，民眾相當踴躍，氣氛熱烈。

    參加課程的60歲白姓女子，來自新市，家裡之前曾有縫紉機，年輕時就懂得如何使用，獲知今天的手作活動，專程到南應大體驗，重新回味；住永康當地的許姓小六生，在專人指導下，生平首度操作針車，覺得很新奇，有興趣再進階學習，變成自己的專業技能。

    服裝競賽經過初評後，來自北、中、南的6所偏鄉國小進入最後決賽，採團隊分工的方式，2名學生加師傅等3人一組，在120分鐘內接力完成原創袋包作品，讓每針都充滿故事，展現縫與繡的無限想像，吸引民眾觀戰。

    南應大服飾設計管理系專技講師陳秋娟表示，小職人競賽的作品，都採用已丟棄或將丟棄的牛仔褲與邊角布，提倡環保、永續，啟發孩子的創新思考，也鼓勵以不同眼光，看見舊材料的再生價值，培養對相關產業的興趣與專注力。今天參與決賽的包含新北貢寮的福隆國小，以及最南端的屏東墾丁國小鵝鑾分校。

    服裝小職人競賽登場，學童們操作縫紉機，要完成自己設計的背包。（記者吳俊鋒攝）

    服裝小職人競賽登場，學童們操作縫紉機，要完成自己設計的背包。（記者吳俊鋒攝）

    服裝小職人競賽的現場，也有縫紉的體驗課程。（記者吳俊鋒攝）

    服裝小職人競賽的現場，也有縫紉的體驗課程。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播