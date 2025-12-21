為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場 逾2千柑仔蜜上路

    2025/12/21 14:18 記者王榮祥／高雄報導
    2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場，逾兩千柑仔蜜上路。（高捷提供）

    2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場，逾兩千柑仔蜜上路。（高捷提供）

    2025蜜柑站長耶誕公益路跑今在高雄橋頭糖廠熱鬧登場，吸引超過2兩千柑仔蜜（蜜柑粉絲暱稱）與可愛毛孩們一同參與，在歡笑與汗水中、開心跑完公益路程。

    高雄捷運公司董事長楊岳崑表示，這次蜜柑路跑能順利完成，除感謝所有跑者踴躍報名、熱情參與外，也特別感謝各界贊助夥伴的全力支持，同時跟著蜜柑站長一起把大家對蜜柑的愛，分享給社會上更多有需要的人。

    他強調，蜜柑路跑不僅是一場運動賽事，更是一場結合公益理念的全民運動盛會，本屆賽事盈餘將捐贈予創世基金會用予植物人安養服務，將運動能量轉化為公益行動。

    高捷說明，今年蜜柑站長耶誕公益路跑活動主題是以蜜柑站長成長日記從Baby、幼兒園、小學一年級、六年級到國中出任站長的暖萌圖樣組成的「歡樂運動會」為題發想，適逢蜜柑五週年，高捷特別選擇回到「蜜柑的故鄉」橋頭糖廠舉辦，別具意義。

    呼應貓站長主題，蜜柑路跑除規劃有特色寵物路跑組外，今年更有柑仔蜜運動會趣味競賽，包含「蜜柑Shake Shake你」、「天旋地轉為了你」、「金魚記憶對對樂」、「寵物大進擊」及「貓砂尋寶」等主題關卡活動，讓跑者們帶著自己的寵物在現場開心同樂。

    2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場，吸引逾兩千柑仔蜜一起為公益奔跑。（高捷提供）

    2025蜜柑站長耶誕公益路跑登場，吸引逾兩千柑仔蜜一起為公益奔跑。（高捷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播