為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市東區十甲公園啟用 串聯三賢公園、東英棒壘球場及馬卡龍公園

    2025/12/21 14:16 記者蘇金鳳／台中報導
    東區再添新綠點，十甲公園完工啟用。（市府提供）

    東區再添新綠點，十甲公園完工啟用。（市府提供）

    讓台中市有更多的公園，台中市政府建設局投入約1000萬元辦理「東區兒177用地綠美化工程」，已順利完工，並正式開放使用，為呼應鄰里型公園的在地意象，公園以所在地「十甲里」命名為「十甲公園」，後續將推動第二期工程，規劃以「共融遊戲場」為核心；未來也將串聯同區的三賢公園、東英棒壘球場，以及鄰近太平區的馬卡龍公園，逐步形塑連續的綠色遊憩網絡。

    十甲公園過去因長期遭違法占用，環境雜亂、公共空間機能不足，但周邊住宅密集，鄰近商業區及東英棒壘球場，是東區重要的生活節點，因此建設局規劃改建為十甲公園，基地面積約2703平方公尺，於今年3月舉辦地方說明會，於4月完成場地清除作業，順利爭取經費啟動綠地改善工程，面積約2703平方公尺。

    建設局指出，此次完工的第一期工程為優化主次出入口動線、提升步道連結性、強化夜間照明安全，並增設水電管線及休憩座椅等基礎設施，同時加強周邊綠帶配置，並保留基地內既有大樹，延續生態價值，維繫城市綠意。

    建設局表示，後續將推動第二期工程，規劃以「共融遊戲場」為核心，融入在地文化意象，打造兼具特色與多元使用性的兒童遊戲空間。

    未來也將串聯同區的三賢公園、東英棒壘球場，以及鄰近太平區的馬卡龍公園，逐步形塑連續的綠色遊憩網絡。

    十全公園設置寬廣的行走空間及座椅。（市府提供）

    十全公園設置寬廣的行走空間及座椅。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播