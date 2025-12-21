中市東區十甲公園啟用 串聯三賢公園、東英棒壘球場及馬卡龍公園

東區再添新綠點，十甲公園完工啟用。（市府提供）

讓台中市有更多的公園，台中市政府建設局投入約1000萬元辦理「東區兒177用地綠美化工程」，已順利完工，並正式開放使用，為呼應鄰里型公園的在地意象，公園以所在地「十甲里」命名為「十甲公園」，後續將推動第二期工程，規劃以「共融遊戲場」為核心；未來也將串聯同區的三賢公園、東英棒壘球場，以及鄰近太平區的馬卡龍公園，逐步形塑連續的綠色遊憩網絡。

十甲公園過去因長期遭違法占用，環境雜亂、公共空間機能不足，但周邊住宅密集，鄰近商業區及東英棒壘球場，是東區重要的生活節點，因此建設局規劃改建為十甲公園，基地面積約2703平方公尺，於今年3月舉辦地方說明會，於4月完成場地清除作業，順利爭取經費啟動綠地改善工程，面積約2703平方公尺。

建設局指出，此次完工的第一期工程為優化主次出入口動線、提升步道連結性、強化夜間照明安全，並增設水電管線及休憩座椅等基礎設施，同時加強周邊綠帶配置，並保留基地內既有大樹，延續生態價值，維繫城市綠意。

建設局表示，後續將推動第二期工程，規劃以「共融遊戲場」為核心，融入在地文化意象，打造兼具特色與多元使用性的兒童遊戲空間。

未來也將串聯同區的三賢公園、東英棒壘球場，以及鄰近太平區的馬卡龍公園，逐步形塑連續的綠色遊憩網絡。

十全公園設置寬廣的行走空間及座椅。（市府提供）

