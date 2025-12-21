為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冬至送暖 台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕

    2025/12/21 13:04 記者王涵平／台南報導
    冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

    冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

    冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕，74歲魏姓獨居長者為中低收入戶，老舊房屋因丹娜絲颱風嚴重受損，今日油漆粉刷後完工，大台南總工會也致贈枕頭、床包組等寢具。

    志工今前往鹽水區下寮、後寮等處修繕，也到官田二手倉庫搬載家具送給案家，鹽水區下寮的屋主為74歲魏姓獨居長者，歷經1個多月接力修繕，從初期拆除受損結構，到後續進行牆面補強、鐵皮搭建、管線配置及木工作業等工程。

    鹽水區後寮的陳姓案主，房屋也因丹娜絲颱風重創，家中經濟困頓，今由木工工會及電氣工會出動多名志工前往案家，進行室內美化裝潢及配合裝修調整管線施工。勞工局長王鑫基表示，南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香；陳來發、苑秀芳；黃吉利、吳秋美等夫妻檔與木工工會志工，一大早即前往二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具。參與修繕的家庭志工包括油漆工會邱重欽、吳鳳娥、鍾得道、羅月秀，以及王棋瑞、龍亮均夫妻檔；木工工會黃育騰、黃杰弘，翁士傑、翁德賢父子檔；以及勞工志願服務協會夫妻檔黃吉利、吳秋美等。

    冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

    冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播