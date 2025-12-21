冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕，74歲魏姓獨居長者為中低收入戶，老舊房屋因丹娜絲颱風嚴重受損，今日油漆粉刷後完工，大台南總工會也致贈枕頭、床包組等寢具。

志工今前往鹽水區下寮、後寮等處修繕，也到官田二手倉庫搬載家具送給案家，鹽水區下寮的屋主為74歲魏姓獨居長者，歷經1個多月接力修繕，從初期拆除受損結構，到後續進行牆面補強、鐵皮搭建、管線配置及木工作業等工程。

鹽水區後寮的陳姓案主，房屋也因丹娜絲颱風重創，家中經濟困頓，今由木工工會及電氣工會出動多名志工前往案家，進行室內美化裝潢及配合裝修調整管線施工。勞工局長王鑫基表示，南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香；陳來發、苑秀芳；黃吉利、吳秋美等夫妻檔與木工工會志工，一大早即前往二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具。參與修繕的家庭志工包括油漆工會邱重欽、吳鳳娥、鍾得道、羅月秀，以及王棋瑞、龍亮均夫妻檔；木工工會黃育騰、黃杰弘，翁士傑、翁德賢父子檔；以及勞工志願服務協會夫妻檔黃吉利、吳秋美等。

冬至送暖，台南做工行善團完成第320戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

