    澎湖才子吳飛達最後遺作 長鬚鯨赤崁亮相

    2025/12/21 12:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖公共藝術之父吳飛達，最後遺作長鬚鯨亮相。（記者劉禹慶攝）

    出身白沙鳥嶼離島的吳飛達，許多澎湖村里公共藝術都出自他手，被譽為澎湖公共藝術造景之父，傳出因尿毒症長期洗腎之故，身體不堪病魔折磨撒手人寰，最後遺作長鬚鯨，在白沙赤崁鄉亮相，後續旁邊還會佈置土魠與丁香，成為赤崁代表性公共藝術。

    吳飛達原本專於西畫創作，然而繪畫創作要在澎湖營生不易，因緣際會下開始從事石雕，對於澎湖在地的特色與情懷有他自身的一套創作思維。村莊人口老化、年輕人外流，是澎湖面臨的現象。從小在澎湖成長的吳飛達，希望他居住的島嶼能規劃成人文藝術渡假島，進行環境保育讓鳥回來繁殖，還有漁村彩繪，辦理遊子歸鄉等活動。

    近年來白沙鄉公所積極發展一村一特色，與澎湖知名藝術家吳飛達合作，每村都依照盛產農漁特產，製作專屬的地景藝術，包括玳瑁石斑、三眼蟹、獅子魚、菊媽牡蠣殼寶寶等，只有後寮村是以哈密瓜為造型，顯示後寮為白沙重要的農業產區，又以溫室種植的哈密瓜聞名。

    另外，玩澎湖必訪的吉貝島3座藝術裝置，以當地石滬景觀與人文背景設計出吉祥如意貝、照海小童和珍珠小童，其中珍珠小童以坐在蚌殼中的精靈為設計概念，大大眼睛與微笑，吸引不少遊客爭相合影。

    此次赤崁公共藝術長鬚鯨，又稱脊鰭鯨、真鬚鯨、剃刀鯨、鯡鯨和鰭鯨，是一種廣泛分布於全球海域的鬚鯨，也是現存僅次於藍鯨的第2大動物。搭配赤崁盛產的丁香與土魠魚，建構赤崁漁村意象。

    白沙鄉一村一特色，公共藝術造景都出自吳飛達之手。（記者劉禹慶攝）

