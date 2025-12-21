為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    暖食暖心迎冬至 台中勞工總工會發物資助弱勢

    2025/12/21 13:13 記者陳建志／台中報導
    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場發放超過300份物資給弱勢民眾。（記者陳建志攝）

    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場發放超過300份物資給弱勢民眾。（記者陳建志攝）

    歲末寒冬又逢冬至，社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會今天在太平區舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場除發放超過300份物資給弱勢民眾，還結合國軍台中總醫院進行義診，更應景準備湯圓、薑母鴨、芋頭米粉等熱食，讓到場民眾大讚真是「暖心又暖胃」。

    台中市勞工總工會理事長蔡滿玉表示，平時就關心太平區的弱勢、低收民眾，這次針對太平區大興、光華、坪林里附近，邊緣戶、低收、弱勢等民眾，準備米、油、尿布、棉被、枕頭等物資，發給超過300戶的民眾，希望讓他們在歲末寒冬感受到社會的溫暖。

    台中市公有市場零售攤販職業工會理事長黃文杰表示，今年景氣不佳，市場生意少了約3、4成，可以感受到民眾的辛苦，因此這次也贊助寒冬送暖的活動，希望讓弱勢民眾可以過好年，感受到社會的溫暖。

    今天現場除發放物資，並結合國軍台中總醫院與高堂中醫聯合診所舉辦義診，提供包括量血壓、體重與BMI評估、血糖與膽固醇等抽血篩檢，以及中醫把脈與簡易推拿服務，由醫護與中醫師提供專業衛教與健康諮詢，還有理髮師現場進行義剪。

    今天適逢冬至，現場並備熱湯圓、薑母鴨、芋頭米粉、粽子、炒麵與甜湯等熱食，讓民眾在冷冽天氣中感受節令料理的溫暖，讓到場民眾大讚真是「暖心又暖胃」。

    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場提供義剪服務。（記者陳建志攝）

    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場提供義剪服務。（記者陳建志攝）

    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場提供免費推拿服務。（記者陳建志攝）

    台中市勞工總工會今天在太平舉辦「歲末迎冬至，暖食暖身暖心意」活動，現場提供免費推拿服務。（記者陳建志攝）

    熱門推播