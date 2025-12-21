桃園市占用公共區域廢棄車輛有法可管 通知7日未處理可申請移置

八德區大福里二高橋下長期遭棄置廢棄車輛，市府會同里長會勘尋求解方。（環保局提供）

路邊、空地、廣場或公園，經常成為廢棄車輛棄置點，現行法規僅能處理占用道路者，桃園市公共區域廢汽車輛清除處理自治條例近日通過，廢棄車輛若棄置於非道路的公有土地，通知7日後若未移除，管理機關可向桃市府環境管理處申請移置。

環保局表示，訂定自治條例的背景，起於八德區公所2024年11月在區政會議中反映，大福里二高橋下長期遭隨意棄置廢棄車輛卻無法可管，副市長蘇俊賓於今年5月會同議員楊朝偉、大福里里長呂學昌及環管處長張書豪前往現場勘查，並指示環保局加速研擬自治條例，讓市府能依法行政，有效處理長期占用公共區域的廢棄車輛。

環保局表示，桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例，主要針對非道路的公有土地遭棄置廢棄車輛，建立明確的認定、通知與移置流程，規劃由各公有土地管理機關負責查報，經勘查確認為廢棄車輛後，會在車體明顯處張貼七日通知，請車主自行清理，若期限屆滿仍未清理，管理機關可向環境管理處申請移置，並將車輛暫存於指定場所。後續公告30日仍無人領回，將視同廢棄物處理，自治條例並未設置裁罰條款，車主仍可在公告期間內領回車輛。

環管處強調，自治條例的重點在於清除隨意棄置於公共區域的廢棄車輛，一般正常使用、合法停放的車輛並不受影響。若車輛已無使用需求，應循合法管道聯繫回收業者，依規定辦理報廢程序，依法報廢後，車體可變賣給回收商，且可向中央申請回收獎勵金。

八德區大福里二高橋下長期遭棄置廢棄車輛，市府會同里長會勘尋求解方。（環保局提供）

