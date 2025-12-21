為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東縣調整計程車「計時」運價 2026元旦上路

    2025/12/21 13:17 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣府宣布，自2026年1月1日0時起，調整屏東縣計程車的計時運價。（記者羅欣貞攝）

    屏縣府宣布，自2026年1月1日0時起，調整屏東縣計程車的計時運價。（記者羅欣貞攝）

    下月搭乘屏東縣計程車時請留意最新收費標準，屏東縣政府公布明（2026）年1月1日起計程車運價將調整，調整後「計時」運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元。

    屏東縣政府表示，屏縣計程車目前的計時運價為車速5公里以下，每2.5分鐘5元、夜間每125秒加收5元；考量營運成本變動，從明（2026）年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收50元。至於起跳運價：1公里100元、續跳運價：每200公尺加收5元，則沒有調整。

    縣府指出，目前縣府也推動敬老博愛車隊，持敬老卡、博愛卡民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助100點，特約業者的資訊可至社會處官網－社會福利總覽－老人福利－老人福利－敬老卡申請查詢。

    針對調整計程車運價部分，屏縣府交通旅遊處表示，已於今年11月20日公告，請各計程車業者配合調整計費表，民眾若有遇到不按表計費或拒載狀況，可記下時間、車牌、駕駛員姓名、上/下車地點及車資，向屏東監理站08-7666733或屏東縣政府警察局08-7533110申訴。

    2026年1月1日0時起屏東縣計程車的計時運價將有所調整。（取自屏東縣政府網站）

    2026年1月1日0時起屏東縣計程車的計時運價將有所調整。（取自屏東縣政府網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播