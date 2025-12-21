屏東縣調整計程車「計時」運價 2026元旦上路

屏縣府宣布，自2026年1月1日0時起，調整屏東縣計程車的計時運價。（記者羅欣貞攝）

下月搭乘屏東縣計程車時請留意最新收費標準，屏東縣政府公布明（2026）年1月1日起計程車運價將調整，調整後「計時」運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元。

屏東縣政府表示，屏縣計程車目前的計時運價為車速5公里以下，每2.5分鐘5元、夜間每125秒加收5元；考量營運成本變動，從明（2026）年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收50元。至於起跳運價：1公里100元、續跳運價：每200公尺加收5元，則沒有調整。

縣府指出，目前縣府也推動敬老博愛車隊，持敬老卡、博愛卡民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助100點，特約業者的資訊可至社會處官網－社會福利總覽－老人福利－老人福利－敬老卡申請查詢。

針對調整計程車運價部分，屏縣府交通旅遊處表示，已於今年11月20日公告，請各計程車業者配合調整計費表，民眾若有遇到不按表計費或拒載狀況，可記下時間、車牌、駕駛員姓名、上/下車地點及車資，向屏東監理站08-7666733或屏東縣政府警察局08-7533110申訴。

2026年1月1日0時起屏東縣計程車的計時運價將有所調整。（取自屏東縣政府網站）

