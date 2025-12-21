為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太搶手！12強心靈捕手林家正簽名球與手套 家扶愛心園遊會焦點

    2025/12/21 13:23 記者劉曉欣／彰化報導
    建築師郭信志因為贊助澳職，牽起棒球好手林家正等人提供簽名球與手套給彰化家扶中心義賣的緣份。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心愛心園遊會今天（21日）在彰化師大寶山校區登場，全場最吸睛的就是12強冠軍捕手林家正的簽名球與手套，一早就有人遠從台南來指名購買，還有人一口氣就買了4顆球！

    這是彰化家扶園遊會首次出現簽名球義賣，這次由建築師郭信志負責牽線，除了林家正簽名手套與簽名球，其它有樂天桃猿林子偉、蔡鎮宇，中信兄弟余謙、林暉盛，味全龍張景淯、翁瑋均等人的簽名球。郭信志今天也到場強調，他是統一獅的資深球迷，希望家扶兒向球員學習在逆境奮發向上的精神。

    彰化名醫陳永樺所捐出兒子收藏超過1000個漫威公仔進行義賣，今天也大獲好評，有人一買就是2、30個，因為義賣價只有1、200元，讓家扶兒都開心買來把玩。

    音樂美少女何安妮與媽媽何庭翊連續10年來參加園遊會，何庭翊今天代替在天堂的弟弟何岳璋捐出10000元，因為以往她參加義賣，弟弟都是出錢又出力，弟弟因意外事故走了，她要繼續幫弟弟做愛心。

    曾受家扶幫忙的小甄，今天帶著自己做的米糕、茶葉蛋與熱湯來義賣，她表示，媽媽一人要拉拔4個小孩，還好有家扶幫忙，才能一路念到大學，她最愛每年園遊會可以出門逛逛，如今她投入便當業，有能力可以回饋，真的非常開心。

    在地企業矽品今年也來參加，攤位提供「騎寶馬」美拍、九宮格挑戰，只要挑戰成功還可以拿到耶誕小花圈，全都來自員工親手所做，成為全場最嗨的遊戲攤位。

    彰化家扶中心愛心園遊會吸引人潮。（記者劉曉欣攝）

    彰化名醫陳永樺捐出兒子收藏的漫威公仔給彰化家扶義賣。（記者劉曉欣攝）

    因為兒時受到彰化家扶的照顧，小甄重返園遊會，提供自己所做的餐點來義賣。（記者劉曉欣攝）

    音樂美少女何安妮與媽媽何庭翊連續10年來參加彰化家扶中心園遊會。（記者劉曉欣攝）

