從街頭到笑容滿面 人安冬至搓湯圓 她曾10天只喝水如今成志工

人安基金會台中平安站，舉辦睦鄰包湯圓慶冬至活動，美雲擔任志工服務。（記者蔡淑媛攝）

冬至搓湯圓，長期服務街友、寒士、清寒單親媽媽的人安基金會台中平安站，舉辦「睦鄰和樂社區自做湯圓慶冬至」活動，邀請60位小朋友與家長一同手作湯圓，原本是街友的美雲接受人安扶助成為志工，也來陪伴、協助親友搓湯圓過節。

參加活動親子來自台中、彰化等地，透過臉書報名參加，只要捐出20張發票即可報名，人安基金會提供湯圓製作所需材料，並由童心公益玩皂趣社團的志工媽媽與美雲現場示範揉糯米糰、捏湯圓技巧，現場還有棉花糖DIY，大小朋友玩得不亦樂乎，現場笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

美雲原本與丈夫共經創業經營塑膠工廠，離婚後創業失敗，流落街頭，去年流浪到台中的慈明寺，曾經10天只喝水、未進食，餓到吐胃酸，讓她一度想放棄、餓死算了，後來到派出所求救，警方提供餐點止飢，也轉介到人安協助。

人安協助安置，美雲會開會、也曾經營過工廠，在人安擔任志工，協助載送學校聖食計畫、也協助民眾捐助、整理衣物等服務，逐步走出人生低潮。

美雲擔任冬至睦鄰活動義工，協助親子報到，並與孩子們一同搓湯圓，臉上洋溢久違的笑容，她說，希望透過參與睦鄰活動，讓更多人認識人安基金會的服務，也鼓勵仍在低谷中的朋友勇敢向外求助。

人安基金會台中平安站長蔡文豪表示，歲末將近，人安進行第36屆「寒士吃飽30」尾牙活動，為街友、寒士及清寒單親媽媽，準備易保存、易加熱、可即食有年味的年禮食物及一份應急紅包。

美雲擔任志工，陪小朋友做湯圓。（記者蔡淑媛攝）

人安基金會台中平安站，舉辦睦鄰包湯圓慶冬至活動，美雲擔任志工服務。（記者蔡淑媛攝）

親子開心包湯圓慶過冬至。（記者蔡淑媛攝）

親子開心包湯圓慶過冬至。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法