中市議員憂公車駕駛不足且多數50歲以上 交通局：要求業者加薪

綠營議員要求市府正視公車駕駛員不足的問題。（ 資料照）

台中市公車誤點、脫班問題頻傳，未見改善，民進黨市議員陳俞融指出，台中市公車駕駛缺工問題已從「警訊」轉為「危機」，截至今年10月，駕駛缺額比例高達15.6%，50歲以上的高齡駕駛佔比高達62%，顯示吸引不到年輕人，要求交通局一定要拿出具體有效對策，否則民怨更加重。

交通局表示，為提升駕駛員留任誘因，市府已於2023年及2025年調整每車公車合理營運成本及公車基本運價，並同步要求客運業者為所屬駕駛員分次加薪至少4000元以上，其他公車從業人員亦分次加薪逾2000元；也持續與勞工局及台中區監理所合作辦理徵才活動，市府將持續督促業者加強招募司機、穩定發車班次。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融指出，全台中市公車客運業者應配置駕駛人數為1467人，但實際在職僅1238人，人力缺口達229人，駕駛缺額比例高達15.6%。其中，缺額率最高的前三名分別為中台灣客運、豐原客運及統聯客運。

陳俞融表示，駕駛人力不足直接導致公車班次一再脫班，數據顯示，目前公車平日發車數為7000班，跟2023年發車數7800班比較，因人力不足受到影響班次減少10%以上。減班情況惡化程度令人擔憂，嚴重影響通勤族與學生的就學就業權益。

陳俞融指出，公車駕駛人力也產生「人口結構斷層」。根據市府統計，目前台中市公車駕駛年齡層分佈呈現嚴重的「倒金字塔」，50歲以上的高齡駕駛佔比高達62%，是絕對主力；反觀30歲以下的年輕新血僅佔4%。陳俞融質疑，當這6成的高齡駕駛陸續退休，誰來接手方向盤？

陳俞融分析，這顯示公車駕駛行業對年輕人缺乏吸引力，導致新血進不來，現有主力又逐漸老化。若不積極改善，未來5年內隨著主力駕駛屆齡退休，台中市將面臨更嚴峻的「無車可開」窘境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法