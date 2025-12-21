為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金價創新高 黃金博物館大金磚身價直逼10億元

    2025/12/21 12:21 記者俞肇福／新北報導
    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！（記者俞肇福攝）

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！（記者俞肇福攝）

    國際金價持續飆漲屢創新高，新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！值此歲末年終，民眾可趁金價正高時，進黃金博物館觸摸大金磚，沾沾「金」氣，期盼財運好。

    黃金博物館方今指出，館方「大金磚」的金價顯示器，今天中午顯示每公克為444○元，「大金磚」價值從2004年的市價9700多萬元，飆升到今天的9億7813萬餘元。

    黃金博物館長林文中說，「大金磚」是2○○4年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的大金磚，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2○○5年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」25○公斤金磚超越，目前持續擺在館內，供民眾參觀。

    林文中表示，大金磚保護罩左右2側各開小孔，民眾可伸手觸摸金磚，人氣相當高。開館時間為週一到週五9時30分到17時，週六日及國定假日為9時30分到18時，休館時間為每月第一週的週一（若適逢國定假日照常開放，隔日休館）、農曆除夕、農曆正月初一、政府公告的天然災害停止上班日。

    票價與休館時間請上官網搜尋（https://www.gep.ntpc.gov.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0G246368552167800609）。

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！（記者俞肇福攝）

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播