金價創新高 黃金博物館大金磚身價直逼10億元

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！（記者俞肇福攝）

國際金價持續飆漲屢創新高，新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達22○．3公斤，今天（21日）館方顯示每公克金價444○元，整塊「大金磚」價值已飆破9．78億元！值此歲末年終，民眾可趁金價正高時，進黃金博物館觸摸大金磚，沾沾「金」氣，期盼財運好。

黃金博物館方今指出，館方「大金磚」的金價顯示器，今天中午顯示每公克為444○元，「大金磚」價值從2004年的市價9700多萬元，飆升到今天的9億7813萬餘元。

黃金博物館長林文中說，「大金磚」是2○○4年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的大金磚，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2○○5年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」25○公斤金磚超越，目前持續擺在館內，供民眾參觀。

林文中表示，大金磚保護罩左右2側各開小孔，民眾可伸手觸摸金磚，人氣相當高。開館時間為週一到週五9時30分到17時，週六日及國定假日為9時30分到18時，休館時間為每月第一週的週一（若適逢國定假日照常開放，隔日休館）、農曆除夕、農曆正月初一、政府公告的天然災害停止上班日。

票價與休館時間請上官網搜尋（https://www.gep.ntpc.gov.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0G246368552167800609）。

