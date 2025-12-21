北捷血案》UG獻花秀LOGO挨轟 道歉聲明鎖留言又引眾怒

民眾獻花處赫見UG手搖飲。（資料照）

台北捷運台北車站與中山站19日發生連續攻擊事件，連同凶嫌張文在內共造成4死11傷，20日有民眾前往事發地點獻花致哀，不過有網友發現，手搖飲品牌「UG」的老闆鄭凱隆手提花束與一袋UG飲料送到現場，包裝上清楚印著大大的品牌商標，被質疑是藉社會案件搶曝光。「UG TEA」今天（21日）上午在臉書發表簡短聲明致歉，不過官方臉書粉絲專頁與Threads帳號發文都針對這則發文「鎖留言」，再度引發網友眾怒。

有網友20日下午在Threads分享影片，只見一名男子手提一袋印有UG標誌的精美包裝飲料，以及印有「UG」兩個字母的花束到場哀悼，而男子疑似就是UG老闆鄭凱隆本人，而鄭凱隆也在Threads上貼出照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。

事後網友認為，此舉無疑是「藉機打廣告」，而相同的花束與飲料，在事件相關的各個獻花處都有出現，質疑如此品牌行銷手法十分不妥。而在今（21日）早9點左右，「UG TEA」在臉書與Threads同步貼出道歉聲明，表示：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

雖然「UG TEA」貼出道歉聲明，不過在臉書與Threads都鎖住留言區限制網友留言，讓許多網友認為如此道歉沒有誠意，並掀起熱議：「真誠接受大家質疑和指正，但是不准留言。」、「不得了，連道歉也在行銷。」、「剛看到本想要在下面開罵，發現罵不了！」、「擺拍搞多大陣仗，結果道歉短短po幾句話帶過......」、「老子都道歉了，你不准再評論我的意思嗎？」、「頭一次看到蹭社會版面的飲料業。」

UG在社群發表道歉聲明，不過「鎖留言」的舉動再度引發網友眾怒。（圖擷取自UG臉書）

