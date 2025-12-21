為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    在地文化融入教保活動 從小培養自我認同

    2025/12/21 11:41 記者楊綿傑／台北報導
    幼兒實際走入農田，了解地方特產。（教育部提供）

    幼兒園成為社區文化重要節點！教育部推動將在地元素融入教保課程，如桃園市中路非營利幼兒園透過老幼互動認識傳統文化、傳承觀念；雲林縣人之初幼兒園則透過傳統市集、慶典，以及在地農產，深入了解地區特色。教育部表示，這有助促進孩子從小認識生活環境、深化自我認同，未來將持續推動。

    為強化幼兒對生活環境的理解與文化認同，國教署持續推動「在地文化融入教保活動課程計畫」，引導幼兒從真實情境中認識家鄉的人、事、物，深化文化素養。計畫自104學年度推動以來，獲得各地幼兒園積極響應，已有148園次申請，使在地文化成為幼兒日常學習的重要素材。

    桃園市中路非營利幼兒園鄰近公園綠地與熱鬧商圈，具備多元且豐富的學習場域。幼兒園以「在地社區我的家」為主軸，從幼兒熟悉的生活經驗出發，陪同孩子探查社區街道、田地、店家與公共空間。並透過教保活動課程「老幼牽手一起玩」，帶領幼兒走入社區日照中心與關懷據點，與長輩一同玩童玩、說台語故事，在世代交流中認識傳統文化。

    而在「浣熊小菜園」與「有米真好」等教保活動課程，邀請在地耆老帶領孩子種菜、種稻，從觀察、採收到辦桌活動，讓幼兒理解食物生產過程，學習珍惜與感恩；也透過實地踏查「中路商店街」與店家互動，讓幼兒熟悉社區職業、商店功能與人際交流的重要性。

    雲林縣人之初幼兒園則以「北港踏境」為核心課程，將北港的宗教慶典、傳統技藝與在地產業融入教保活動，引導幼兒以親身參與的方式理解家鄉文化。幼兒園老師透過課程帶領幼生從市集探查開始，與攤商互動、觀察交易過程，並將自製點心帶到牛墟販售，真實體驗買賣與人情溫度。

    此外，也帶領幼兒認識藝閣故事典故，在戲劇參與遶境妝藝閣活動，從角色體驗中理解宗教慶典的文化意義。此外，又以北港花生產業為主題，每週觀察花生田生長，並與農民一同採收、走訪工廠，了解花生從土地到餐桌的過程。家長表示，幼兒在參與後對家鄉文化展現高度興趣，會主動分享觀察到的人事物，對土地產生深刻的情感連結。

