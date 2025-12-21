動漫手遊「公主連結R」攜手心路 把庇護青年心意裝入禮盒

心路基金會與手機遊戲《超異域公主連結☆ReDive》攜手，推出7週年聯名禮盒，其中包含諸多公主卡片，與庇護青年滿滿的心意。（心路基金會提供）

殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》（公主連結R）講述主角與公主之間強烈情感連結，從而獲得變身力量進行戰鬥；而現實中，心路基金會的庇護青年也首次與該手遊IP成功「連結」，將心意透過茶點餅乾，裝入基金會7週年聯名紀念禮盒，還附上隨機公主胸章、邀請卡（虛寶卡）與飽含心意的感謝卡等，線上線下都為社會公益注入溫暖。

心路基金會表示，台灣碩網網路娛樂公司（So-net）旗下代理的殿堂級動漫手遊「公主連結R」，這次與基金會攜手，推出7周年聯名紀念禮盒，相關銷售將全數投入心路的智能障礙者服務。

請繼續往下閱讀...

心路基金會指出，禮盒採晚宴主題形象設計，每一份包含心路庇護工場青年親手製作餅乾與嚴選抹醬，如同遊戲內的茶點餅乾，並附上隨機公主款式的聯名胸章（貪吃佩可／凱留／可可蘿／雪菲／望／千歌／紡希／蘭法／美空／萊拉耶爾／涅妃．涅羅／薇歐莉特／愛梅斯等隨機1款）、邀請卡（虛寶卡）與飽含心意的聯名感謝卡，供玩家珍藏，另外，遊戲中也同時舉辦聯名登入獎勵活動、1日1回免費10連轉蛋等，線上線下都能同步一起為公益注入溫暖。

心路基金會表示，在心路烘焙庇護工場工作的芮芮已服務滿 10 年，剛進工場時，因理解與識字能力較為薄弱，常為記不住各式餅乾與鳳梨酥而感到挫折，但她從不放棄，透過反覆練習，在老師與同事的耐心陪伴下，一步步克服挑戰，如今不只能準確辨識所有產品，連外箱標示都能熟練書寫，這次聯名禮盒裝滿芮芮的心意，盼藉活動讓更多人看見智能障礙者的力量與努力。

心路基金會的庇護青年正在打包7週年禮盒，今年與手遊《超異域公主連結☆ReDive》合作，讓玩家線上線下都能為公益貢獻一份溫暖。（心路基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法