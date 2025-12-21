鐵炮百合景觀利用研習前進校園 深化校園環境教育

澎湖縣政府教育處與林務所，共同舉辦校園鐵炮百合研習營。（澎湖縣政府教育處提供）

澎湖縣政府要讓每個校園，都能出現花海美景！澎湖縣政府新教育處與林務所攜手辦理「鐵炮百合景觀利用實務及經驗分享」研習。32位來自各級學校的教師與行政代表參加，教育處副處長李靜嵐更全程坐鎮，與大家一同動手實作，展現教育處高度重視。

課程內容豐富且實用，課程首先介紹台灣5種原生百合與其構造，講師也特別分享鐵炮百合其耐鹽風、耐東北季風之特性，並介紹鐵炮百合的栽培管理技巧，從抽莖、施肥到休眠照護等等，為讓學員真正掌握種植技巧，馬公國小特別提供一塊小花圃作為示範場地，講師帶領大家進行鬆土、放入種球（球莖向上、根向下）、鱗莖覆土，最後進行澆水完成栽種，透過實地操作，讓教師們直接理解深度、介質與澆水量的正確做法。

課程最後也安排每位學員領取一個花盆和一顆種球，由講師指導大家「邊學邊做」，讓參與學員都能親手栽種一盆鐵炮百合帶回家照顧，未來也能在校園中帶著學生一起實作，推廣綠美化教育。

在李靜嵐副處長的陪同下，「鐵炮百合景觀利用」研習第1場次圓滿完成，第2場次將於12月24日在湖西國小辦理，副處長也期勉教師們將知識與經驗帶回學校，帶領學生一同體驗種植、觀察植物生命週期，讓鐵炮百合成為自然教育、美感教育與校園景觀的最佳素材，期待未來的澎湖，從校園到城市都能在春季綻放出一片純白花海。

透過校園研習，未來希望澎湖校園都能出現花海美景。（澎湖縣政府教育處提供）

