罹患神經纖維瘤不自棄 晏緒恩揮別霸凌勇奪技能競賽雙金

晏緒恩自小罹患神經纖維瘤，常受到異樣眼光甚至霸凌，但她不自棄，積極在專業技能上追求卓越。（陽光基金會提供）

晏緒恩罹患神經纖維瘤，從小常受到異樣眼光，國中更被長期霸凌，有同學將她視為「病毒」，但她不自棄，並升上木柵高工，展現電腦製圖技術天分，以專業技術拿下全國身心障者技能競賽第17屆的「CAD機械設計製圖」職類金牌、及第18屆「電腦輔助立體製圖」職類金牌，她更鼓勵其他顏損學子：「不要讓別人的話定義自己。」

晏緒恩出生即罹患叢狀神經纖維瘤，當年她母親因對神經纖維瘤認識有限，主動與陽光基金會聯繫，尋求最新醫療資訊與照護協助，該病影響她左耳聽力，隨著成長、她左臉腫瘤亦越發腫大，5歲時即因腫瘤致眼瞼外翻需手術，而每隔數年就須開刀將腫大組織切除，至今已歷經5次手術。

晏緒恩也因外觀遭遇異樣眼光及霸凌，國中同學將她視為「病毒」，直到後來升上台北市木柵高工，在師長及同學的友善關愛下，逐漸走出心理的陰霾，不僅熱心投入校園公共服務，同時更在電腦製圖技術上展現天分與學習熱忱，2022年拿下第17屆全國身心障者技能競賽的「CAD機械設計製圖」職類金牌，2024年第18屆也拿下「電腦輔助立體製圖」職類金牌，勇奪雙金，目前正積極備賽爭取代表國家參加「國際展能節職業技能競賽」。

晏緒恩表示，回顧曾經歷的霸凌與異樣眼光，不諱言也會感到難過落淚，但她始終相信自己的價值，將過往的陰霾轉化為成長的動力，以自身經歷鼓勵顏損孩子們：「不要讓別人的話定義自己。」

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷或先天顏損孩子，成長過程中常因外觀受到異樣眼光、甚且遭遇不友善對待，緒恩不因過往經歷喪志、退縮，更加努力融入人群、並在專業技能上追求卓越，這份堅毅難能可貴。陽光基金會也由企業贊助獎學金，肯定燒傷顏損學子在學業及才藝、勇氣與毅力上的不凡展現與優秀成果，今年共有582名陽光學子獲獎，如緒恩就獲得陽光特殊才藝獎學金。

晏緒恩（中）不因外貌而自棄，並展現電腦製圖天分，連續獲全國身心障者技能競賽金牌，圖為她與培訓師長合影。（陽光基金會提供）

