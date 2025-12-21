為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    理事長盃路跑賽 澎湖馬公 600人共襄盛舉

    2025/12/21 11:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    理事長盃路跑賽，幼稚園小朋友也共襄盛舉。（馬公市公所提供）

    「理事長盃公路路跑賽」在馬公市熱力開跑，吸引超過600名跑者齊聚市區，以行動迎接冬日的健康挑戰。活動由澎湖縣體育運動發展協會主辦，馬公市公所協辦，賽事自馬公市公所前道路起跑，串聯街廓與濱海路段，將城市節奏與島嶼風景轉化為腳步之間的律動。

    今年賽事分設11公里健跑組與3公里休閒組，路線途經觀音亭海堤、重光媽祖園區等在地指標，跑者沿途迎風奔馳，同時於地景交會中感受馬公的日常脈動。馬公市長黃健忠為賽事鳴槍，他提到，跑步不只是體能挑戰，更是城市與人之間的對話；當大家願意清晨聚集、共同啟程，這就是城市最真誠的風景。

    現場由體育協會志工團隊投入支援，自報到引導、補給服務到秩序維護，皆規劃周延、執行得宜。主辦單位亦於沿線設置補給點與醫護站，全程守護選手安全。完賽者除獲頒伴手禮與餐盒外，更於共同奔跑與抵達中，體會身體與社群的連結。

    澎湖縣體育運動發展協會理事長楊展鳳指出，理事長盃已成為澎湖年度具代表性的社區型運動賽事，其價值不止於競速，更在於讓民眾在腳步中重新看見身邊的城市。

    澎湖縣體育運動發展協會主辦理事長盃路跑賽，在馬公市公所舉行。（馬公市公所提供）

