中市西區行道樹遭砍頭網友批 建設局:彰化銀行的私人土地

中市西區居仁街、繼光街口整排路樹被砍頭。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府過去整修樹木時，常常會進行砍頭式的整修，近年來市府整修樹木已有規範，不再看到砍頭整修，但是今天有民眾發現，西區的居仁街、繼光街間的人行道上的多株行道樹，竟遭砍頭，有網友痛批是「台中美學」。

對此，台中市政府建設局說明，經查該處樹木位於彰化銀行建築退縮地範圍，屬私人土地上的植栽，依法應由土地或建物所有人自行管理，並非市府或所屬單位施作。

有民眾發現，在西區居仁街及繼光街口人行道上多株人行道樹，竟遭砍頭，光禿禿的立在人行道上，不但過去可遮陰的功能不再，更是難看到極點，更質疑，不是不能再如此砍樹了嗎，為何台中市又再出現。

還有網友在threadsPO文，痛批是台中新美學，還有人說台中砍樹也沒有人在乎，但有網友則持不同看法，表示看人行道就知道那排樹沒有足夠空間延展支持過大的樹體，也有認為樹太大很危險，應該移植改種新的行道樹。

台中市建設局則呼籲，土地或設施管理單位，進行樹木修剪時，應兼顧安全、景觀與生態，適當維護城市綠意，共同營造友善且永續的都市環境。

