為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市西區行道樹遭砍頭網友批 建設局:彰化銀行的私人土地

    2025/12/21 11:00 記者蘇金鳳／台中報導
    中市西區居仁街、繼光街口整排路樹被砍頭。（記者蘇金鳳攝）

    中市西區居仁街、繼光街口整排路樹被砍頭。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府過去整修樹木時，常常會進行砍頭式的整修，近年來市府整修樹木已有規範，不再看到砍頭整修，但是今天有民眾發現，西區的居仁街、繼光街間的人行道上的多株行道樹，竟遭砍頭，有網友痛批是「台中美學」。

    對此，台中市政府建設局說明，經查該處樹木位於彰化銀行建築退縮地範圍，屬私人土地上的植栽，依法應由土地或建物所有人自行管理，並非市府或所屬單位施作。

    有民眾發現，在西區居仁街及繼光街口人行道上多株人行道樹，竟遭砍頭，光禿禿的立在人行道上，不但過去可遮陰的功能不再，更是難看到極點，更質疑，不是不能再如此砍樹了嗎，為何台中市又再出現。

    還有網友在threadsPO文，痛批是台中新美學，還有人說台中砍樹也沒有人在乎，但有網友則持不同看法，表示看人行道就知道那排樹沒有足夠空間延展支持過大的樹體，也有認為樹太大很危險，應該移植改種新的行道樹。

    台中市建設局則呼籲，土地或設施管理單位，進行樹木修剪時，應兼顧安全、景觀與生態，適當維護城市綠意，共同營造友善且永續的都市環境。

    中市西區居仁街、繼光街口整排路樹被砍頭。（記者蘇金鳳攝）

    中市西區居仁街、繼光街口整排路樹被砍頭。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播