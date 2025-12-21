為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北台轉濕涼！2波冷空氣接力「下探12度」 高山有降雪機會

    2025/12/21 11:02 記者蔡昀容／台北報導
    今天（21日）各地天氣預報。（氣象署提供）

    今天（21日）各地天氣預報。（氣象署提供）

    今天週日（21日）東北季風增強，北台灣轉濕涼。中央氣象署預報，未來一週2波冷空氣接力報到，局部地區最低下探12度，請民眾留意氣溫變化。除了週二以外，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有雨。週三至週五高山有零星降雪機會。

    預報員蔡伊其表示，今天東北季風增強，桃園以北、宜蘭花蓮局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部較大雨勢機會，新竹、台東、恆春半島零星飄雨，中南部有陽光露臉機會；北部較昨天涼，16至21度，中南部晴到多雲17至27度，東部17至26度。

    未來一週降雨趨勢，蔡伊其指出，週一基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，大台北地區零星降雨，宜蘭留意局部較大雨勢。週二降雨減少，東半部有局部雨勢，基隆北海岸、大台北山區零星飄雨。

    週三及週四水氣增加，北部、東半部局部短暫雨，中南部零星降雨。週五及週六，桃園以北、東半部局部短暫雨，西半部山區零星飄雨。

    溫度方面，蔡伊其表示，兩波東北季風接力報到，請民眾留意氣溫變化。第一波自今天增強，週一及週二清晨最冷，最低降至15度；週二白天東北季風減弱，氣溫明顯回升。

    第二波週三報到，冷空氣較前一波稍強，但未達大陸冷氣團程度。最冷時間點落在週五及週六清晨，可降至14度，中南部因為天氣轉乾，可能出現輻射冷卻效應影響，再降1至2度，有機會下探12度。

    蔡伊其提醒，週三至週五3500公尺以上高山有零星降雪機會，路面有結冰可能，請民眾留意。今天至週三基隆北海岸、東半部、恆春半島留意長浪，週二及週三清晨中南部有局部霧，請用路人留意。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

