    澎湖家扶中心跳蚤市場熱烈展開 籌募愛心基金

    2025/12/21 11:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖家扶中心最後一場跳蚤市集，正式展開。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心最後1場跳蚤市集 ，即日起至28日舉行，每日早上8點30分至下午5點，中午不休息，最後一天至中午12點止。活動於澎湖家扶中心2樓展開，1樓幸福小舖也同步加開，邀請社區民眾年末一起走入家扶尋寶、做公益，讓舊物在新主人手中再次發光，創造溫暖又具永續價值的循環，因中心空間調整規劃，明年不辦理跳蚤市集活動。

    現場每日都會更新民眾捐贈的愛心義賣物資，跳蚤市集的義賣品皆社區民眾捐贈，內容包括8成新以上的衣物、鞋襪、居家及生活用品、3C家電、母嬰用品、文具玩偶等，由於義賣品數量眾多且品項豐富，無法一次全數上架呈現，歡迎民眾天天尋寶。

    澎湖家扶中心的跳蚤市集不僅能將捐款作為投入專業服務來陪伴貧困家庭，也是將閒置物品透過交換，賦予舊物煥然新生的機會，更是澎湖在地落實永續發展的實際行動，透過延長物品使用周期，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「負責任的消費與生產」與「氣候行動」，響應義賣活動更間接參與「消除貧窮」及「減少不平等」，不僅能用行動支持地球永續，也能為弱勢家庭與孩子創造生活的希望感。

    家扶溫媽媽志工隊黃阿桃隊長分享，跳蚤市集所有上架的愛心義賣品，皆由家扶志工團隊逐一檢查、整理與分類，投入諸多心力來辦理，義賣的捐款所得則用於支持貧困家庭及兒少在生活上幫助、課後輔導班及急難救助等。當每件物品被愛心民眾挑選、帶回家，就是一種資源與愛的延續與循環。

    跳蚤市集不僅給予舊物生命，更能挹注弱勢。（澎湖家扶中心提供）

