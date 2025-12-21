新北打造「小小華語大使」國際學生赴金山區學校交流

新北市三和國小謝孟宸同學（右）以中文及英語穿插，向國際學生介紹校園及金山特色。（圖由教育局提供）

新北市教育局推動國際教育與雙語學習，近期與台灣國際青少年交流協會（TIYEA）合作，邀請來自美國、巴西等國共22位國際學生，前往金山區5所學校展開語言學習與國際交流，新北學生化身「小小華語大使」，介紹在地文化及美食，成功落實國民外交。

主辦活動的金山高中校長陳玉桂表示，金山有地瓜、芋頭、茭白筍三寶與溫泉公園，是最具生活感的在地教材，學生以中、英文雙語介紹特產、美食與景點，帶領外國友人漫遊金山，不僅推廣家鄉文化，也提升語言學習動機，培養對土地的認同與自信。

帶隊的台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲指出，此次交流以外籍生「認識新北、服務新北」為核心，賦予外籍生「文化大使」角色，設計母國特色遊戲，和新北學生一起互動遊玩，透過情境式華語學習，深化國際素養。

來自美國的學生呂伊萊分享，起初聽不太懂全華語講解，新北學生先用英語說明，再帶領他唸出「芋圓、草仔粿、紅豆」，邊做邊學，讓華語學習變得輕鬆有趣；他學會用華語介紹甜點，也發現紅豆料理的多樣性，成就感十足。

三和國小學生謝孟宸說，他用英文進行自我介紹與校園導覽，國際學伴能夠聽懂，並以華語回應，讓他深刻體會到語言作為溝通橋梁的重要性；他也首次接觸巴西劍玉、美國紙足球等文化遊戲，非常有趣，令人收穫滿滿。

巴西國際學生教導學生製作寶特瓶劍玉，帶領新北學生認識異國文化。（圖由教育局提供）

台灣國際青少年交流協會帶領22名國際學生學習華語，並了解金山當地文化。（圖由教育局提供）

國際學生漫遊新北市金山區，與當地民眾在溫泉公園體驗泡腳。（圖由教育局提供）

